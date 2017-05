El Consejo de Seguridad sigue discutiendo nuevas medidas contra Pyongyang

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU sigue estudiando posibles nuevas sanciones y otras medidas en respuesta a los ensayos armamentísticos de Corea del Norte, según dijo su presidente de turno, el uruguayo Elbio Rosselli.

"Estamos discutiendo y considerando diferentes opciones", dijo Rosselli a los periodistas al término de una reunión a puerta cerrada para analizar el último lanzamiento de un misil balístico por parte del régimen de Kim Jong-un.

Estados Unidos y China, que llevan la voz cantante en el expediente norcoreano, llevan semanas negociando un posible endurecimiento de las sanciones a Pyongyang, pero por ahora no han llegado a un acuerdo.

Según el presidente de turno del Consejo, todos los miembros están "firmemente unidos" en su rechazo a las pruebas de misiles norcoreanas y al "esfuerzo determinado" del país para hacerse con capacidades militares "agresivas".

Para tomar una decisión en respuesta, los quince miembros deberán lograr ahora un "entendimiento sobre cuál sería la mejor forma de proceder", dijo Rosselli.

Tanto las potencias occidentales como Japón quieren endurecer las sanciones internacionales contra Corea del Norte con el fin de incrementar la presión sobre el Gobierno del país.

"No podemos dejar ninguna violación del régimen de no proliferación sin castigo, si no (...) corremos el riesgo de minarlo en su conjunto", dijo a los periodistas el embajador francés, François Delattre.

El representante japonés, Koro Bessho, calificó la última prueba norcoreana como "inaceptable" y dijo que su país está a favor de fortalecer el mecanismo de sanciones de la ONU.

En un comunicado pactado por los quince miembros, el Consejo de Seguridad reiteró ayer su disposición a adoptar nuevos castigos contra Corea del Norte, pero por ahora las negociaciones continúan.