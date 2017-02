Ser capaz de elegir un candidato no es suficiente

El Concejo Municipal de Pomona está ahora compuesto enteramente de representantes latinos y latinas. Si bien es cierto que por un lado esto es histórico, por el otro, no significa que los intereses de nuestras comunidades estén plenamente representados.

Es importante elegir candidatos latinas y latinos en posiciones donde puedan ejercer algún poder político, pero también existe la necesidad que nuestras organizaciones comunitarias se aseguren que ellos representarán los temas que más preocupan a nuestras comunidades, y que realmente representen las necesidades de trabajos de calidad, salud, educación, medio ambiente y desarrollo comunitario.

En Pomona, aunque ahora el concilio está compuesto por Latinos y Latinas, tenemos el ejemplo de la concejal, Ginna Escobar, quien votó en contra de una resolución que fue aprobada por una votación de 5-1-1: "Denunciando Tácticas Usadas para Intimidar a los Residentes de Pomona que son Inmigrantes, personas de color, musulmanes, personas LGBTQ y personas con discapacidades; y Reafirmando el Compromiso de la Ciudad con la Diversidad y Salvaguardando los Derechos Civiles, la Seguridad y la Dignidad de Todos Nuestros Residentes".

Otra concejal latina, Adriana Robledo, se abstuvo en esta resolución. Las dos concejales, en lugar de introducir de manera responsable las enmiendas a la resolución, se hicieron oídos sordos a las docenas de estudiantes DACA, residentes y organizaciones comunitarias que pidieron apasionadamente su apoyo.

Este ejemplo ilustra que la elección de latinos y latinas a posiciones políticas, no significa que representen necesariamente los intereses de nuestras comunidades. Mientras que es un paso adelante para registrar a nuestras diversas comunidades a votar y para que salgan a votar el día de las elecciones, es igualmente importante avanzar amplios esfuerzos educativos colaborativos que se enfoquen en los problemas que nuestras comunidades les interesa. De lo contrario, se pueden elegir candidatos que representen sus propios intereses o los de las elites de poder (como algunos codiciosos agentes de bienes raíces o inmobiliarios que han demostrado, en otras ciudades, priorizar sus intereses sobre la cantidad de sus ganancias y no sobre la calidad de vida).

Es importante que nuestras comunidades continúen organizándose después de las elecciones, para asegurar que las personas electas sean responsables.

Hubo un tiempo cuando Pomona, aunque tenía una mayoría de latinos/as en la ciudad, había poca representación de esta comunidad. En los años 90, después que las demandas judiciales presentadas por Mexican American Legal Defense and Education Fund y por el Proyecto de Educación de Registro de Votantes del Suroeste, los residentes de Pomona votaron a favor de distritos uninominales, para reforzar la representación de las minorías y para facilitar una comunicación más directa entre votantes y su representantes, también para reducir los costos de funcionamiento del puesto de concejales de la ciudad. Los votantes votaron de esta manera, para detener la realidad que, aunque Pomona había cambiado demográficamente a ser una ciudad de "Minorías de la Mayoría", sólo dos miembros de minorías raciales o étnicas hasta 1986, habían sido elegidos para el consejo de la ciudad en sus 99 años de historia.

En los últimos años hemos visto los resultados de esta decisión de los votantes en 1990, ya que hemos visto una diversidad de candidatos al concejo municipal y se han elegido, por primera vez, miembros a este ayuntamiento completamente con personas Latinos /Latinas.

Al mismo tiempo, esto ha sido posible porque los candidatos han podido competir por los distritos en los que viven, y no a nivel general. Las posibilidades son ahora más fuertes, con una fuerte organización de base comunitaria, los candidatos están más cercanos a los temas de las personas que representan y se comprometen a ser responsables. Ahora el reto en los próximos años en Pomona es: no sólo elegir candidatos que representen verdaderamente la diversidad de los temas que enfrenta una comunidad cambiada demográficamente, sino también mantenerlos responsabilizarlos, y rechazarlos cuando no cumplan con sus responsabilidades.