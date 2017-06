Relanzan campaña de sensibilización sobre tráfico sexual

En el 2012 varias agencias de Orange County se unieron para tratar la explotación sexual de niños y descubrieron en ese entonces, 17 víctimas en el condado. Un año más tarde el número se había duplicado a 35 y el año pasado se multiplicó a 75 víctimas.

"La pregunta natural, por supuesto, es que está empeorando o acaso estamos llamando más la atención para que más víctimas denuncien esta situación," dijo el supervisor del Condado de Orange, Todd Spitzer, en una conferencia de prensa en el Centro Regional de Transporte Intermodal de Anaheim.

Es probable que sea una combinación de ambos, señaló Spitzer. Independientemente de la causa, el creciente número de niños víctimas del tráfico sexual ha llevado a renovar la campaña de sensibilización que alienta al público a denunciar los signos de explotación entre los jóvenes.

En el 2014, Spitzer trabajó con la Autoridad de Transporte de Orange County (OCTA, por su sigla en inglés), de la cual es miembro, para reformar la campaña "Be the One" con pancartas en los autobuses que denuncian el tráfico humano de todas las edades.

Las víctimas del trabajo forzado son más propensas a tomar el transporte público, dijo Darrell Johnson, presidente de OCTA, por lo que esta organización capacitó a más de 1.100 empleados y operadores de autobuses para detectar signos de tráfico sexual.

El Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Humano de Orange County, que tiene 13 años trabajando junto a otras agencias del condado, relanzaron la campaña con el mensaje: ‘Be the One to Help Out: Sex trafficking. It’s not what you think. Children are victims, too’ que se traduciría como ‘Sé el que ayude contra el tráfico sexual. No es lo que piensas, los niños también son víctimas’.

"Tenemos que asegurarnos que la gente entienda que no se trata de prostitutas, son niños que han sido vendidos en el tráfico sexual. Necesitamos ser los que ayudemos. Tenemos que pasar esta información para que la gente no llame a mis hijos, mis hijos en mi tribunal: prostitutas o promiscuos," dijo María Hernández, presidenta del Tribunal Juvenil del condado.

La nueva campaña está expuesta en pancartas ubicadas en la parte trasera en 3 modelos nuevos de autobuses, instalados en un total de 10 autobuses que funcionan en todo el condado.

El nuevo sitio en internet www.betheoneoc.com incluye información y recursos para la comunidad para prevenir, identificar y reportar la explotación comercial de menores.

El Condado de Orange es un condado de destino para el tráfico sexual porque los perpetradores saben que hay muchos hoteles con gente acomodada, dispuesta a pagar grandes cantidades de dinero por "estos servicios", dijo el jefe adjunto de la policía de Anaheim, Julian Harvey.

El año pasado, el 49 por ciento de las víctimas de trata sexuales de niños que fueron identificados eran de Orange County, mientras que el 40 por ciento eran de otros condados de California y el 11 por ciento venía de otros estados.

El subdirector del Departamento del Sheriff de Orange County, Don Barnes, dijo que el año pasado, cuatro mujeres jóvenes víctimas del tráfico sexual se acercaron a un oficial uniformado del Sheriff para pedir ayuda.

La línea directa de ayuda es 1-888-373-7888.