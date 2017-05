Alemania ve fallas en presunción de inocencia en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El principio de presunción de inocencia, bajo el cual ninguna persona puede ser detenida si no ha sido condenada, es algo que no se cumple en México, advirtió Bärbel Kofler, delegada alemana para la Política de Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria.

La funcionaria, que tiene el mandato de asesorar, tanto a su gobierno como a empresas alemanas, sobre los focos rojos en materia de derechos humanos en otros países, visitó el penal femenil de Oaxaca, donde hay 183 reclusas, 140 de las cuales no han sido sentenciadas.

"En la cárcel que visitamos, tres cuartas partes de las mujeres estaban todavía esperando una sentencia. Hablé con una que llevaba seis años en la cárcel sin haber sido sentenciada.

"Esto (en) discrepancia con lo que está en el papel, me hace concluir que la presunción de inocencia, en la práctica, todavía no está aplicándose. Es necesario, por lo visto, una gran cantidad de educación, de capacitación, mucho progreso todavía en cuanto a cambio de mentalidad", señaló en entrevista.

Kofler indicó que las discrepancias que persisten entre la ley y la práctica en asuntos de derechos humanos en México, tienen que ver con retos de capacidades, pero también de voluntad política.

"Que las leyes nuevas contra la tortura, los juicios orales, contra las desapariciones forzadas, no se queden nada más en las leyes, habrá que promover su implementación", planteó.

La alemana también llamó la atención sobre los ataques a periodistas, e hizo referencia a la organización Reporteros Sin Fronteras, que ha advertido, dijo, que fuera de zonas de crisis y en situación en guerra, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

"Es una situación que no es tolerable, que no se puede mantener a la larga. Me asusta que se quiera hacer callar las opiniones críticas matando a la gente y que siga sin tener consecuencias, que sea impune el crimen de asesinar a un periodista", dijo.