La Raza, el periódico que dio voz al orgullo chicano

Los Ángeles.- Las fotografías viscerales, comprometidas y a pie de calle del periódico La Raza protagonizan una exposición en Los Ángeles sobre una publicación clave en el movimiento chicano y que dio voz al orgullo y la lucha de los latinos en Estados Unidos en los años 60 y 70.

"La Raza nació para dar voz a los que no tenían voz", dijo a Efe Luis C. Garza, fotógrafo del periódico y que ahora es uno de los comisarios de la exposición "La Raza", que se inaugura este sábado en el museo The Autry de Los Ángeles.

"Fue la voz, la inspiración, fue celebrar nuestra cultura. No negar y tener orgullo de uno mismo", resumió Garza.

Con más de 200 fotografías de un periódico que se mantuvo en funcionamiento de 1967 a 1977, la muestra explora las tensiones sociales y las reivindicaciones de los hispanos a través de una publicación que documentó este fenómeno en Los Ángeles y el sur de California.

La exposición enseña cómo los fotógrafos tomaron "en sus propias manos" el poder de la comunicación y "la autorrepresentación", según la comisaria de la muestra Amy Scott, quien destacó que las imágenes de La Raza "trascienden" la época en la que fueron captadas al abordar temas como la igualdad racial, la justicia o el derecho a una educación de calidad.

Los fotógrafos de La Raza fueron testigos de enérgicas manifestaciones y protestas de los chicanos, que rechazaban el racismo y las barreras sociales mientras reivindicaban el orgullo latino y la identidad hispana.

Las huelgas escolares de 1968, las manifestaciones chicanas contra la guerra de Vietnam en 1970 o la muerte del periodista Rubén Salazar, también en 1970, alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno de la policía, son algunos de los hechos históricos que retrata la exposición.

Para Garza, el periódico dio "un impulso" a la lucha por los derechos civiles de los chicanos difuminando las fronteras entre periodismo y activismo.

"Sirvió para inspirar a nuestro pueblo, para darle información sobre sus derechos de participación en un sistema que negaba nuestra participación", afirmó.

Las fotografías de la exposición, una mínima selección de las más de 25.000 imágenes del archivo de La Raza en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), plantearon un relato alternativo a los estereotipos sobre los chicanos y abordaron, por ejemplo, la represión de las autoridades y la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad ante las protestas latinas.

"Pusimos nuestros cuerpos en juego. Tuvimos una dedicación a capturar lo que estaba alrededor de nosotros, de todas las manifestaciones, ya fueran de paz, de golpes, de confrontaciones o de lo que sea", argumentó Garza, quien destacó que el trabajo de aquellos fotógrafos se sostenía, sobre todo, en la "humildad".

Pero detrás de esas manifestaciones y de esas turbulencias sociales y políticas, los fotógrafos de La Raza también se adentraron en la vida íntima y personal de la población latina de Los Ángeles en aquella época.

Así, no faltan las instantáneas de escenas domésticas y cotidianas que dibujan una comunidad en la que las familias, a diferencia de la tendencia anglosajona, tejían una comunidad de solidaridad dentro de los barrios chicanos.

Por otro lado, Garza llamó la atención sobre la vigencia de esta exposición fotográfica en unos Estados Unidos marcados por las polémicas ideas migratorias de su presidente, Donald Trump.

"El pasado es presente y es futuro. Después de 50 años, no se han resuelto esas cuestiones y esos debates", opinó.

"Hasta la fecha estamos todavía en pleito, estamos todavía hablando, o no hablando, de cómo resolverlo. Esta exposición tiene la oportunidad de presentar una voz al pueblo, de decir: 'Vamos a hablar, tenemos que hablar, tenemos que juntarnos en humildad'", añadió.

La exposición "La Raza", que permanecerá abierta hasta el próximo 10 de febrero, forma parte de la ambiciosa iniciativa cultural "Pacific Standard Time: LA / LA", que se inauguró el jueves y que une a 70 instituciones en el sur de California para estudiar las conexiones artísticas y sociales de Latinoamérica con Los Ángeles.