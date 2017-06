Fiscal de Los Ángeles anuncia acciones legales contra cadena de comida rápida

Los Ángeles.- El fiscal de Los Ángeles Mike Feuer anunció que tomó acciones legales en contra de una cadena de comida rápida por supuestamente no pagar a decenas de sus trabajadores el salario mínimo de 10.50 dólares la hora.

La Oficina de Normas de Salario de Los Ángeles inició la investigación en contra de la compañía Carl's Jr. tras la queja de un empleado que aseguró que no le habían pagado el salario mínimo entre el mes de julio y diciembre del año pasado.

Ahora la compañía enfrenta un castigo de al menos 1,45 millones de dólares entre los sueldos adeudados a los trabajadores y las multas que tiene que pagar.

Desde el primero de julio del 2016, la ciudad y el condado de Los Ángeles elevaron el pago mínimo a 10.50 dólares la hora, una cifra diferente a la del estado y a la del Gobierno federal.

Los investigadores encontraron que al menos 37 empleados en siete locales diferentes de la empresa habrían cobrado por debajo de la tasa obligatoria.

"La ley es clara en Los Ángeles. Los empleados deben ser pagados por lo menos el salario mínimo. Cualquier cosa menos es una bofetada en la cara a los trabajadores que luchan para llegar a fin de mes", dijo Feuer en la conferencia de prensa al anunciar la querella legal.

Trabajadores, entre ellos varios latinos, de locales de Carl's Jr. en areas de Studio City, Sun Valley, Boyle Heights, el centro de Los Ángeles, Westchester, Harbor y Gateway fueron afectados.

Feuer explicó que entre los supuestos salarios perdidos algunos ascendían a más de 5.000 dólares para cada empleado.

De comprobarse las violaciones, la compañía debería pagar multas por cada día que no se pagó, además debería enfrentar una sanción económica por no permitir a los investigadores acceso a los empleados y no publicar a la vista de todos sus empleados las leyes sobre salario mínimo actuales a la fecha.

El fiscal advirtió que de momento Carl's Jr. envió documentación sobre el caso que su oficina está revisando y que la compañía tiene derecho a apelar la decisión.

El expresidente de Carl's Jr., Andrew Puzder, fue considerado por el presidente Donald Trump para ocupar el cargo de Secretario de Trabajo, pero ante la oposición de algunos miembros del Congreso y de varios sindicatos el empresario renunció a su candidatura al puesto y en mayo pasado renunció a la dirección de la compañía.