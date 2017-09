NBA presenta la campaña 'I'm Why' y lo especial del baloncesto

La NBA presentó hoy "I'm Why", el siguiente capítulo de la campaña global ?This Is Why We Play?.

"I'm Why"muestra los elementos de la NBA que hacen del basquetbol algo especial: los jugadores que rompen récords, madres apoyando a sus hijos, la oportunidad de llevarse el Campeonato de la NBA, los aficionados desde las gradas, los empleados que trabajan detrás de cámaras y mucho más.

Previo a la temporada 2017-18, se podrán ver tres primeros spots de "I'm Why": "The Tip-Off", "Homecourt Advantage" y "I'm Why México" , los cuales utilizan una producción estilo documental que revelan historias de las cosas que inspiran a los jugadores dentro y fuera de la duela.



Tipping Off 2017: enfatiza algunas de las historias más emocionantes de la temporada pasada y las muchas razones por las que los aficionados esperan el inicio de la próxima temporada de la NBA, incluyendo ciudades unidas, nuevos récords, efusivos aficionados y momentos memorables dentro y fuera de la duela.

Golden State's Homecourt Advantage: el primero de 30 spots de cada equipo, cuenta la historia de Megan, una joven del staff de los Golden State Warriors, quien es responsable de cubrir los 19 mil 596 asientos del Oracle Arena con camisetas amarillas antes de cada juego. Además, Stephen Curry le otorga el premio "Homecourt Advantage" a un afortunado aficionado.

"I'm Why México" 2017: es un spot que continúa con la celebración de los 25 años de la NBA en México, para comenzar a emocionar a los aficionados para los Mexico City Games en diciembre.ar de la NBA inicia el martes 17 de octubre.