Descarta Cecilio miedo a la '10'

La "10" que alguna vez utilizaron Cuauhtémoc Blanco y Salvador Cabañas, hoy no le pesa a Cecilio Domínguez.

Y es que el paraguayo, quien heredó ese número descartó inquietud por llevar en la espalda este dígito.

"Obviamente uno quiere que lo quieran mucho acá, pero yo no me siento ídolo, la gente tiene su opinión, a mí me trajeron para jugar futbol, no veo el número que tengo atrás.

"No me meto la presión que dice la gente, que por traer la "10" en la espalda tienes que hacer muchas cosas, si tienes el número "3" o el "4", igual tienes que hacer muchas cosas", comentó Cecilio ayer en Coapa.

El guaraní sólo quiere pensar en disfrutar dentro de la cancha y ganar los dos torneos que tienen enfrente las Águilas durante este semestre.

"Yo mismo me pongo mis metas, para mí no hay presión porque yo me divierto jugando al futbol.

"No me quiero cargar presión por eso va en contra nuestra. Si a mí me dan un número, que yo creo que a muchos les importa acá, cuando entro dentro de la cancha no pienso en el número que tengo atrás", apuntó.

Sobre su gol ante Veracruz que le dio la primera victoria del torneo al América, se dijo contento, sobre todo por el reconocimiento que le ha hecho la afición.

"Sí fue algo muy lindo el momento y también después de que en la calle ya empiezan a conocerme. Yo también quería desde chiquito que me conocieran", sentenció.

Chiapas anunció la incorporación de Aquivaldo Mosquera a sus filas, lo que marca el regreso del defensa colombiano al futbol mexicano.

"¡Bienvenido a la selva! #JaguaresAlAcecho", publicó Jaguares en Twitter, junto a una foto del central de 35 años.

El cuadro lacandón será el tercer equipo del cafetero en el País, previamente jugó con Pachuca (en dos etapas) y América, en ambos se coronó campeón de Liga.

Mosquera dejó el semestre pasado México para irse a jugar al Deportivo Cali de su país, se especuló que la decisión de irse derivaba de una demanda de paternidad por un hijo fuera del matrimonio.

Chiapas se encuentra en plena lucha contra del descenso, por lo que la suma del colombiano será de importancia para el cuadro de Sergio Bueno.