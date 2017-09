Miguel Herrera no hace drama por salir del Azteca contra Toluca al Nemesio Diez

CIUDAD DE MÉXICO- Miguel Herrera entiende que el futbol no es hoy una de las prioridades en la Ciudad de México, por ello no dramatiza ante la decisión de la Liga MX de mover el partido del fin de semana contra Toluca del Estadio Azteca al Nemesio Diez.

Las Águilas jugaron la jornada anterior en casa de Tijuana, mañana visitan al León y el sábado a los Diablos Rojos, antes de la pausa por la Fecha FIFA y posterior a la cual también irán de visitantes, frente a Cruz Azul.

"Desafortunadamente la situación de México está para otra cosa", expresó el "Piojo" en el aeropuerto capitalino.

"Además creo que el momento de apoyar pasa por todas las circunstancias, hay veces que no se puede, en México ahorita está difícil jugar un partido de futbol, vamos a visitar a Toluca y después una Fecha FIFA y esperar a que México ya vaya más tranquilo".

Justo a una semana del sismo que sacudió a la Ciudad de México y a otras entidades del centro de la República, el América se declara listo para volver a la actividad.

Además, el técnico reconoció que pese a que varios extranjeros se espantaron por el terremoto, no hubo alguno que se planteara emigrar.

"A seguir la vida normal, la vida cotidiana que tenemos. Seguiremos apoyando, al pendiente de la gente que se quedó sin casa, tratar de ayudarlos hasta que estén bien establecidos, pero nuestra vida tiene que seguir.

"Los afecta (a los extranjeros) porque no es que estemos acostumbrados, pero no están conscientes de que pueda pasar esto. En México por ahí los que vivimos aquí y que ya tenemos estas noticias de que puede haber un temblor o algo así no es que vivas con la tranquilidad o que sea cotidiano, pero puede ser que ya estés más familiarizado, pero el extranjero no", mencionó.

Los dos sacrificados para el duelo en el Nou Camp son el suspendido Miguel Samudio y Bruno Valdez, quien sufre molestias físicas.

Herrera está consciente del peligro que representa el León ante el cambio de timonel.

"Normalmente cuando un equipo cambia técnico se revoluciona para tratar de mostrarse al nuevo técnico, pero hoy no se puede hablar mucho, han tenido un solo partido", comentó.

El duelo se celebrará este miércoles a las 19:06 horas.