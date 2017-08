El costarricense Hernán Medford pide reflexionar a directores por rotaciones

CIUDAD DE MÉXICO- Las rotaciones le alcanzan a México para brillar en la Concacaf, pero no más allá de estas "fronteras".

El ex técnico de la Selección de Costa Rica y quien fuera figura en México, Hernán Medford, charló con Grupo REFORMA sobre esta Fecha FIFA en la que chocarán ticos y mexicanos, y tocó el espinoso tema que tantas críticas le ha acarreado a Juan Carlos Osorio pese a que tiene al Tri como el mejor equipo del Hexagonal.

"Como técnico lo respeto, si le ha servido lo respeto, pero es algo que uno no haría, la verdad. En la Selección tienes tan poco tiempo de trabajar que tienes que consolidar a un grupo, estar cambiando para mí es complicado.

"Hay que analizar un poquito que a nivel de área le alcanza, pero a nivel de otro tipo de eventos ha quedado en deuda, entonces es lo que debería medir para que recapacite un poquito, no por lo de ahorita, sino por todo lo que viene, en un año que es el Mundial, en torneo grande está confirmado que no le está yendo bien", comentó vía telefónica.

México y Costa Rica son el líder y sublíder del Hexagonal y chocarán el próximo martes en el Estadio Nacional, en San José.

En el País, Medford jugó en Pachuca, León y Necaxa, además de que dirigió a La Fiera. Fue DT de Costa Rica entre 2007 y 2008, y de Honduras en 2014.

"Es que uno como entrenador no tiene tiempo en la Selección, es consolidar un grupo, una base por lo menos, si los 25 jugadores y cuando hablas de titulares ocho o nueve que son los que casi siempre van a jugar, pero estar cambiando así le ha alcanzado en el área, pero en los torneos importantes ahí se ve que su sistema no le ha servido.

"Lo que pasa es que cuando eres jugador y en un partido juegas muy bien y el resultado que el otro ya no lo juegas, ya el jugador no tiene una constancia a nivel de Selección para ir consolidándose. Juegas el primero, ganas, después para Costa Rica cambias a siete u ocho jugadores, imagínate los que jugaron, saben que el otro partido no van a jugar, le quita confianza a un jugador, son manejos, pero insisto, es respetable su forma de trabajar", expresó.

Halla lado peligroso de Osorio

Así como México no tiene, a juicio de Hernán Medford, un estilo de juego definido, también es impredecible y eso puede complicarle a Costa Rica.

El actual técnico del Herediano consideró que el estilo de Juan Carlos Osorio sí dificulta a los demás técnicos del planteamiento de un partido. Estos dos equipos se juegan el liderato del Hexagonal. La única derrota de los ticos en seis partidos en esta ronda ha sido contra el Tricolor, que los doblegó 2-0 en el Azteca.

"Lo positivo para nosotros es el cambio, verdad, una Selección que juegue bien el primero de septiembre y ya sabes que no es la misma que jugará contra nosotros, pero eso va a dar un beneficio.

Por otra parte, al tratar de estudiar a una Selección se complica porque Óscar Ramírez va a ver a México jugando el primero y no puede planificar sobre lo que ve, va a cambiar hombres y eso dificulta", expresó Medford.