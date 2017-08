Juan Francisco Palencia se va tranquilo y sin rencores de los Pumas

CIUDAD DE MÉXICO- Sin rencores de por medio, dejando una puerta abierta y con ganas de recargar pila, Francisco Palencia viajará la próxima semana Barcelona para convivir con su familia y seguirse preparado como director técnico.

Así lo reveló a Grupo REFORMA el ex timonel de los Pumas, quien explicó que rescata la relación humana que tuvo con sus jugadores a lo largo de 3 torneos, pues lo más importante fue haber sembrado en ellos una buena semilla.

"Allá están mis hijos, yo radico ahí (en Barcelona), ya tengo platicado un par de cosas, voy a ir a Manchester y otras dos ciudades de España con gente que conozco para tener esta retroalimentación que necesitamos todos los técnicos, básicamente ese va a ser mi plan, quiero prepararme en los próximos 3 meses, confiando en que llegará otra oportunidad, para tener muchas más herramientas y ver que voy por buen camino", explicó.

Palencia mencionó que se va tranquilo, porque además siempre tuvo el respaldo de los jugadores, que hasta el último día pidieron que se le diera otra oportunidad.

"Me voy con una sensación de tranquilidad, de que todos los lineamientos de jugar con 7 de cantera, con una línea de 4, que siempre estaba estipulado, siempre se cumplieron. Hice cosas que el futbol mexicano requiere, que es debutar y estabilizar jugadores, me voy contento por eso, les dí herramientas para que sean mejores futbolistas.

"Me llevo un aprendizaje positivo, porque mi objetivo es hacer mejores futbolistas y creo que lo logré, porque cuando llegué el miércoles a mi oficina en Cantera me estaba esperando la mayor parte del equipo, futbolistas mexicanos y extranjeros y querían que me quedara, y cuando ves algo como esto, pues siento que hice las cosas bien".

El ex timonel de Pumas señaló que incluso se va en paz con la afición de Pumas, a la que sigue queriendo y respetando a pesar de los gritos y los reclamos, además de que se queda con una sensación de impotencia por no haber podido dirigir al equipo completo, lo cual ocurrirá hasta la Fecha 8.