Crece la población vegana en México, pero aún sufre rechazo

México.- El veganismo, práctica que siguen aquellas personas que renuncian al consumo de productos de origen animal, sigue ganando adeptos en México, ya que al menos el 9 % de la población ha optado por este tipo de alimentación.

"Ser vegano es un estilo de vida que conlleva a evitar ingerir alimentos cárnicos, lácteos, miel, gelatinas y todo tipo de derivados de origen animal", explica a Efe la nutrióloga Paulina Hernández Espinosa.

Para la especialista, el veganismo se ha popularizado en los últimos años debido a que cada vez más gente "está concienciándose para contribuir con algo al planeta".

De acuerdo con un estudio realizado en 2016 por la empresa Nielsen, a diferencia de otros países de Latinoamérica, México es el país donde más personas han declarado seguir dietas como el veganismo motivados por convicciones personales.

En 2016, el blog veganpolice.com.mx realizó el primer Censo Vegano en México 2016, al que se apuntaron 3.316 veganos, de los cuales el 59 % aseguró que sigue esta dieta por motivos de ética.

Sin embargo, Hernández admite que pese a que los mexicanos están más familiarizados con el término de veganismo, quienes llevan a cabo este tipo de alimentación aún siguen siendo rechazados por algunas personas.

"Me ha tocado que en reuniones ofrecen algún alimento que no como y me cuestionan. Es complicado que la sociedad entienda la decisión de ser vegano, piensan que les decimos: "tu no amas como yo a los animales", se sienten agredidos y nos rechazan", admite.

No obstante, acepta que el mercado ha entendido las necesidades de los veganos en México y cada vez se abren más establecimientos que ofrecen este tipo de alimentación.

"Hay muchos lugares a los que uno puede ir, incluso en el mercado ya se pueden encontrar pasteles, gelatinas y hasta roscas de reyes para veganos", asegura.

Asimismo, la nutrióloga asegura que aún existen mitos alrededor del veganismo.

"Mucha gente piensa que no se van a nutrir con una dieta como esta, pero bien planificada, esta alimentación mejora la digestión, previene enfermedades como colesterol elevado, ácido úrico elevado, entre otras cosas", agregó.

La especialista también detalla que aunque algunos piensan que llevar una dieta vegana es caro, el promedio mensual de un menú para dos personas puede tener un costo de 1.600 pesos (88 dólares).

Del mismo modo, asegura que cualquier persona que así lo decida puede cambiar su alimentación omnívora a vegana, siempre y cuando cuente con la asesoría de un especialista.

"Desde niños, jóvenes, adultos, hasta atletas de alto rendimiento pueden seguir este tipo de dieta, solo hay que buscar que tenga todos los micronutrientes que el cuerpo necesita para evitar descompensaciones", concluye.