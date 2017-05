En México critican reacción ante repatriados

CIUDAD DE MÉXICO.- Mexicanos deportados de Estados Unidos expusieron los retos que enfrentan cuando llegan a México, en especial por la falta de reconocimiento que tiene la Constancia de Repatriación.

Ana Laura López, quien desde su experiencia formó el grupo Deportados Unidos, dijo que el documento que expide el Instituto Nacional de Migración (INM) ni siquiera les sirve para cambiar dólares por pesos y mucho menos para abrir alguna cuenta bancaria o para tramitar la credencial de elector.

Durante un foro organizado por el movimiento Agenda Migrante, que coordinan Eunice Rendón y Jorge Castañeda, el ex Canciller dijo que desde diciembre, el Gobierno debió atender a los connacionales en los 12 puntos por los cuales son retornados.

"Aún se puede hacer porque el Estado mexicano tiene la capacidad, que en esos 12 puntos no solamente esté Migración, sino el INE, el Seguro Popular, todo lo que se necesita", señaló.

Previamente, Gabriela García, coordinadora del programa Somos Mexicanos del INM había externado que la Constancia de Repatriación busca dar un sentido de identidad temporal.

Destacó que el oficio también es un requisito para obtener recursos del Fondo de apoyo a migrantes que se otorgan en los estados, por lo que insistió en que sí funciona para algo.

"Tiene una temporalidad, no es para siempre, no exime de que saquen un INE o un pasaporte u otro tipo de documentación", dijo la funcionaria ante repatriados que reclamaron falta de atención del INM.

Al respecto, Castañeda insistió en que eso debe resolverse en los 12 puntos de retorno.

"Donde los tiene que cachar el Estado mexicano es ahí, porque ahí nadie se puede escapar de eso. Todo lo demás es optativo, es decir: si quiere ir o no quiere ir, si sabe a dónde ir o no, si tiene o no", dijo.

En tanto, Carlos Sada, subsecretario de para América del Norte de la Cancillería, criticó en la reunión que la Matricula Consular tampoco tenga validez en México, siendo que es el único documento que los mexicanos pueden tramitar en Estados Unidos a través de los consulados.

Castañeda también criticó la ausencia en el foro de Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, a quien se le ha invitado a diferentes encuentros con connacionales deportados.

"Nos confirmó que venía y al día de hoy no se ha aparecido en ninguno de los foros", señaló.

"Lo está haciendo lo mejor posible Gabriela (García), pero quien debiera estar dando la cara aquí es Roque (Villanueva)", insistió el ex Canciller mexicano.

'Es como empezar de nuevo'

Esposado de pies y manos con una cadena que también le daba dos vueltas en su cintura, Luis Ortiz López regresó a sus 22 años a México, deportado de Estados Unidos.

Nació en la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, pero a los 10 años se fue con sus padres y su entonces hermano de un año en busca del sueño americano.

Pese a no tener documentos y no hablar inglés, entró a las dos semanas a la escuela. Aprendió el idioma en año y medio y continuó sus estudios hasta la universidad.

Casi había concluido su proceso de inscripción al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), cuando fue detenido, con lo que inició proceso de seis meses que lo llevó por cinco centros de detención hasta que fue repatriado.

El día de enero que regresó a México, le pusieron la cadena a las 2:00 de la madrugada y se la quitaron hasta que bajó del avión comercial que salió a las 7:00 rumbo a la Ciudad de México. Lo escoltaban elementos del Cuerpo de Alguaciles de EU.

"Es como empezar de nuevo, como cuando te fuiste, llegas otra vez sin el conocimiento del idioma al 100 por ciento, sin el conocimiento de la cultura, totalmente perdido", reflexiona.

Como Luis, otros connacionales deportados narraron sus experiencias ayer ante funcionarios de la Cancillería, el Instituto Nacional de Migración, la SEP y otras dependencias de Gobierno, durante un foro organizado por Agenda Migrante, con la intención de evidenciar los procesos que viven.