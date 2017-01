Habrá 'Marchas de las Mujeres' tras envestidura de Trump en Orange, Riverside y Los Ángeles

Cuando la planificadora de eventos Emiliana Guereca se enteró de la Marcha de las Mujeres (Women’s March) en Washington, una manifestación en contra de la elección presidencial de Donald Trump, fue instintivo para ella ayudar a organizar una manifestación similar en el sur de California. Pero también fue algo personal.

Guereca proviene de una familia de inmigrantes mexicanos. Le preocupa la salud de la mujer y los derechos reproductivos. Como madre de dos hijos, está criando a sus hijos para que respeten a las mujeres.

La elección de Trump, quien fue captado en una grabación alardeando de agarrar las partes privadas de las mujeres y que se ha comprometido a deportar inmigrantes indocumentados, amenaza esos valores, dijo.

Guereca, de Los Ángeles, aseguró los permisos necesarios de la ciudad y creó una invitación de Facebook para otras mujeres y hombres que estaban interesados en reunirse en el centro de la ciudad de Los Ángeles.

Ella descubrió que otros crearon invitaciones similares por Facebook, así que se puso en contacto con esos organizadores.

De ahí surgió la Marcha Oficial de las Mujeres de Los Ángeles. Esta toma lugar el sábado, 21 de enero, el día después de la toma de posesión de Trump y Guereca espera que atraerá a unas 40,000 personas. Se espera que los costos asciendan a 100,000 dólares.

"Todo el mundo tiene una razón diferente (para participar)", dijo Guereca. "Algunas personas sienten que no fueron escuchadas. ... Algunas personas sienten que sus derechos serán eliminados".

Hay oposición también

Pero no todas las mujeres apoyan esta marcha.

Linda Dorr, de Laguna Beach, es miembro del grupo "Moms for Trump" (Mamás a favor de Trump) y dijo que no está interesada en asistir. Ella no es una de las personas que apoya a Planned Parenthood, dijo, pero sí apoya el derecho de tener armas y cree en la responsabilidad personal.

"Lo que me interesa es preservar nuestra república constitucional, que es buena y saludable para todos, incluyendo a las mujeres".

Dijo que los comentarios de Trump sobre las mujeres sólo muestran que él estaba actuando más como una celebridad, no como un político. Dorr también cree que su hija, Ivanka Trump, ayudará a las mujeres.

Pero para Guereca, la marcha es un momento unificador.

"Para decir que queremos derechos y justicia para todos - para Black Lives Matter, para LGBT y los derechos de los inmigrantes. Necesitamos ser escuchados ", dijo Guereca.

El tema de la manifestación de Los Ángeles concuerda con la Marcha de la Mujer en Washington, que también se celebrará el día después de la inauguración de Trump.

No es protesta

No es una protesta, dicen los organizadores, sino un evento para mostrar solidaridad con las comunidades marginadas que se sienten amenazadas por la próxima administración. Y, sí, se anima a los hombres a asistir.

Ha atraído a personas de todo California. Las mujeres y los hombres de los Condados de Riverside, Orange y Ventura están planeando viajes para llegar a Los Ángeles. Sin embargo, un número de marchas más locales con el mismo mensaje están brotando por todas partes.

Estos eventos acogen a hombres y a familias y están siendo planeados tras el anuncio del presidente de la Cámara, Paul Ryan, el jueves 5 de enero, de que los republicanos planean despojar de fondos federales a Planned Parenthood como parte del esfuerzo republicano para revocar la ley de salud.

Ana González y Nichole Ramírez, que trabajan para Planned Parenthood en los Condados de Orange y San Bernardino, consideraron necesario que el condado de Orange tenga su propia marcha de mujeres.

"Muchos de nuestros organizadores y muchos de nuestros socios estaban diciendo," Vamos a encontrar una manera de llegar a Los Ángeles ", dijo González, quien trabaja en asuntos públicos para Planned Parenthood.

"Nosotros dijimos, 'No ... Necesitamos algo aquí'", dijo. "El condado de Orange no hace mucho. ... Estamos muy callados. Necesitamos algo aquí para mostrar solidaridad."

En Orange y Riverside

A partir del viernes, 6 de enero, González dijo que espera que unas 1,700 personas asistan al condado de Orange para la Marcha de Mujeres.

"Sé que mucha gente está lista para tomar acción por la retórica que tomó lugar durante la campaña, pero es muy específico para nosotros. ...Actualmente estamos bajo ataque, y los derechos reproductivos de las mujeres están siendo atacados ", dijo Ramírez.

En Riverside, una marcha de mujeres surgió después de que una serie de personas comenzaron a reunirse en Cellar Door Books para hablar sobre el resultado de las elecciones presidenciales.

Connie Ransom, de Riverside, está ayudando a organizar la marcha y dijo que los organizadores esperan que alrededor de 500 personas asistan, aunque dijo que no se sorprendería si 1,000 aparecieran.

Liz Harmer, de Riverside, también organizadora, asiste a las discusiones de la librería y dijo que muchas personas estaban preocupadas por los derechos LGBT, la justicia ambiental, los crímenes de odio y el estatus de los jóvenes inmigrantes indocumentados protegidos bajo una acción ejecutiva del presidente Barack Obama.

Básicamente, "todos los derechos humanos", dijo.

Tener una marcha en Riverside fue una manera de mostrar solidaridad, dijo Harmer.

"Va a ser positiva, inclusiva y no violenta", finalizó.

LAS MARCHAS

Marcha de Mujeres en Los Ángeles

Cuando: Sábado 21 de enero, 9 a.m. to 4 p.m.

Dónde: Pershing Square, 532 S Olive St., to Los Angeles City Hall, 532 S. Olive St., Los Angeles.

Información: womensmarchla.org

Marcha de Mujeres en Orange County

Cuando: Sábado 21 de enero, 9 a.m. to 1 p.m.

Dónde: Esquina de la Calle 4th y French. Old Orange County Courthouse, 211 W. Santa Ana Blvd., Santa Ana.

Información: ocwomensmarch.org

Marcha de Mujeres en Riverside

Cuando: Sábado 21 de enero, 10 a.m. to 12 p.m.

Dóndee: Estatua de Eliza Tibbets, Calles 6th y Main, hasta la estatua de Martin Luther King, Jr. en el City Hall.

Información:: tinyurl.com/jce79nj