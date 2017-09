Paz Vega continúa su ‘fuerte unión' con Latinoamérica y con la televisión

Madrid.- Paz Vega vive rodeada de proyectos, como las series "Fugitiva" y "The OA", pero, el más inminente de ellos, el estreno del filme mexicano "La vida inmoral de la pareja ideal", coincide con un premio honorífico en San Sebastián por su labor en el cine latino, algo que para ella "significa mucho".

"De repente me llamaron del Festival de San Sebastián para decirme que me daban este premio y la verdad es que me hace muchísima ilusión", asegura Vega a Efe sobre esta "coincidencia" que le une más a Latinoamérica, que ya estrenó hace quince días en Estados Unidos "La vida inmoral de la pareja ideal", del mexicano Manolo Caro.

El Premio Jaeger-LeCoultre al Cine Latino, que el pasado año reconoció al mexicano Gael García Bernal y ahora recae en la actriz sevillana, "significa mucho" para ella porque, tras despuntar con "Lucía y el sexo" (2001) y su Goya a actriz revelación, ha forjado la última década de su carrera en Estados Unidos y América Latina.

"El premio significa mucho para mí precisamente por esa unión que tengo tan fuerte con Latinoamérica", apunta Vega sobre este reconocimiento que recibirá el 23 de septiembre.

Pero, antes de esa gala Vega volverá a los cines con "La vida inmoral de la pareja ideal", una comedia de enredos protagonizada, entre otros, por sus compatriotas Cecilia Suárez y Manuel García-Rulfo.

La propuesta para trabajar en esta película, relata la actriz, le llegó mientras rodaba otra producción mexicana, la primera temporada de la serie "Hermandad", y, aunque no conocía el trabajo de Caro -que dirigirá una serie para Netflix-, cuando vio sus anteriores filmes no dudó en embarcarse en esta cinta con música "noventera".

A base de "flashbacks", la película cuenta la historia de Martina (Suárez) y Lucio (García-Rulfo). Cuando eran adolescentes se enamoraron y exploraron juntos su sexualidad y 25 años después se reencuentran y orquestan una serie de cómicas mentiras para ocultar que, en el fondo, no han olvidado ese amor juvenil.

En "La vida inmoral de la pareja ideal", Vega da vida a Loles, la mujer del amigo de Luico, Vicente. La pareja viaja desde Madrid a la localidad de San Miguel de Allende, en el Estado de Guanajuato, para contarle a su amigo que están esperando un bebé, aunque la aparición de Martina y el enredo eclipsarán sus planes.

"Es un personaje muy blanco, entrañable, todo lo hace muy de verdad. Y ve en esa farsa una oportunidad preciosa para retomar ese sueño que tuvo en su día de ser actriz", comenta Vega sobre este papel, uno de los últimos antes de volver a establecerse en España.

Después de su periplo americano, y tras regresar después a la televisión española sigue apostando por la ficción de la pequeña pantalla en sus más inminentes proyectos.

"Empiezo a rodar ahora en noviembre para TVE una serie que se llama 'Fugitiva', continuamos haciendo la segunda temporada de 'The OA' en Estados Unidos, para Netflix, y también estrenaremos muy pronto 'Stoic', un drama de acción con Antonio Banderas", relata, y añade que también tiene proyectos como productora.

Ahora mismo, adelanta sin "poder dar más detalles", que tiene dos entre manos: "Hay dos historias en las que estoy trabajando. Una digamos que tiene que ver con una realidad tremenda que nos rodea, y luego tengo otra que tiene más que ver con comedia".