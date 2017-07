Gran Jurado de Apple Valley investiga remolques de la policía escolar

De 2014 a 2016, los oficiales de policía del Distrito Escolar Unificado de Apple Valley, remolcaron más de 700 vehículos, dos veces y medio más del número realizado por San Bernardino City Unified, una agencia cuatro veces más grande que Apple Valley, según el informe anual del Gran Jurado del Condado de San Bernardino publicado.

De los 727 vehículos remolcados, la compañía de remolque sin nombre, sólo podría representar alrededor del 30 por ciento, o 217, de los vehículos, dijo el Gran Jurado en su informe.

"El representante de la empresa de remolque no pudo explicar ni aceptar que había una discrepancia de 510 vehículos no registrados en sus archivos", según el Gran Jurado, señalando que estaba dejando a otras agencias u organizaciones para determinar por qué la empresa no podía dar cuenta de los vehículos.

Además, el informe concluyó que los oficiales de policía emitieron citatorios y que los vehículos fueron remolcados fuera de su jurisdicción, incluyendo una citación emitida en la intersección de Milpas Drive y Highway 18, cerca de 6 millas al este de la escuela de distrito más cercana, Granite Hills High School.

Mientras que el número de vehículos remolcados por la policía escolar aumentó de manera constante durante el período de tres años, hubo un descenso correspondiente en las interacciones relacionadas con los estudiantes, como la Operación Clean Sweep, un programa para jóvenes en riesgo y una disminución de las citas emitidas en las instalaciones escolares, según el informe del gran jurado.

No se ofreció ninguna explicación sobre la razón del aumento del número de vehículos impuesto por la policía unificada de Apple Valley, durante el período de tres años, ni si eso tuvo algo que ver con la disminución de las interacciones relacionadas con los estudiantes.

En otras jurisdicciones, el Departamento de Policía del Distrito Escolar Unificado de Hesperia no tuvo vehículos remolcados durante el mismo período de tres años, y el Distrito Escolar Unificado de Snowline, en Phelan, tenía sólo un vehículo abandonado remolcado. Además, la policía de la Ciudad Unificada de San Bernardino tenía 272 vehículos remolcados, mientras que la policía escolar de Fontana tenía sólo 169 vehículos remolcados, según el informe del Gran Jurado.

Todos los vehículos pedidos, remolcados por la policía de Apple Valley Unified, fueron remolcados por una única compañía de remolque en Apple Valley, que no fue identificada en el informe.

En una entrevista telefónica, la abogada de Apple Valley Unified, Margaret Chidester, se negó a identificar la compañía de remolque, diciendo que la junta directiva del distrito aún tiene que revisar el informe y discutir el asunto.

“No tengo la libertad de hablar de ello en este momento”, dijo Chidester-. "Después de que el Concejo tenga la oportunidad de reunirse y revisar el reporte, podemos ofrecer un comentario en ese momento".

El distrito escolar tiene 90 días para responder a los hallazgos y recomendaciones del Gran Jurado.