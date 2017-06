Los Ángeles.- La actriz latina Michelle Rodríguez reclamó que las mujeres tengan más peso e importancia en la próxima película de "Fast & Furious" y sugirió que, de no ser así, tal vez haya llegado el momento de abandonar esta exitosa saga de acción.

"The Fate of the Furious (2017) está ya disponible en versión digital. Espero que decidan mostrar algo de amor por las mujeres de la saga en la próxima película", dijo hoy la actriz en su perfil oficial de Instagram, red social en la que tiene 3,8 millones de seguidores.

"O (sino) es posible que tenga que decir adiós a esta querida saga", añadió Rodríguez, quien también expresó su agradecimiento a los fans y al estudio por haber podido participar en las películas de "Fast & Furious".

La actriz, que da vida en estas cintas a Letty, es una de las caras más conocidas de "Fast & Furious", ya que ha actuado en la primera, la cuarta, la sexta, la séptima y la octava entrega de esta serie de películas.

En una entrevista con Efe el pasado abril, Rodríguez alabó el fichaje de Charlize Theron en "The Fate of the Furious" y reflexionó sobre los obstáculos de las mujeres para acceder en el cine a puestos de relevancia detrás y delante de las cámaras.

"No es el problema de que la mujer no sea buena en encargarse de una película. Ya lo hemos demostrado miles de veces. El problema es que el hombre quiera hacerlo o le dé una oportunidad a una mujer talentosa para que lo haga. Eso es simplemente ego", afirmó.

"La vida entera, en los museos, en los libros, en el cine, todo es desde la perspectiva de la mujer (vista) a través del ojo del hombre. Eso es un error, no es la realidad. Cuando dicen Humanidad eso no es la historia de la Humanidad porque la historia de la Humanidad incluye a la mujer, pero esa historia tiene que expresarse a través de ellas", concluyó la artista.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, "The Fate of the Furious", el octavo y por ahora último largometraje, ingresó en todo el mundo más de 1.200 millones de dólares.

Esta cinta batió el récord del estreno más taquillero a escala mundial de la historia al conseguir en su primer fin de semana 532 millones de dólares.

En total, las ocho películas de "Fast & Furious" acumulan más de 5.100 millones de dólares de recaudación en la taquilla global.

La saga tiene confirmadas, al menos, una novena y décima parte, que se estrenarán en 2019 y 2021, respectivamente; y también se está explorando la posibilidad de un "spinoff" (filme derivado) de "Fast & Furious" protagonizado por los actores Dwayne Johnson "The Rock" y Jason Statham.