Sones de verano llegan al Hollywood Bowl

Se presentan una variedad de shows de cumbia, jazz, mariachi, orquesta, reguetón, salsa y más

Considerado el teatro natural al aire libre más grande del país, el Hollywood Bowl es probablemente uno de los mejores lugares para disfrutar de un concierto en Los Ángeles.

Se trata de un anfiteatro establecido casi hace un siglo, con capacidad para 17.500 personas, donde los asistentes pueden reunirse a cenar mientras disfrutan de los ritmos sabrosos bajo las estrellas.

Cada verano se presentan una variedad de conciertos de cumbia, jazz, mariachi, orquesta, reggae, reguetón, salsa y otros sones más que seguramente llamarán a la atención a todas las habitantes en el sur de California.

Y, con motivo del 96º aniversario de conciertos de verano del Hollywood Bowl, se contará con la presencia de talentos latinos como Café Tacuba, Gente de Zona, Gipsy Kings, Grupo Cañaveral, La Sonora Dinamita, Los Ángeles Azules, Mariachi Los Camperos de Nati Cano, Mon Laferte y Pedrito Martínez, entre otros.

¿Cuáles son las opciones para cenar en el Hollywood Bowl?

Se puede traer algo de comer y de beber de casa, al estilo picnic, o se puede comprar en el mismo anfiteatro. Hay varias opciones disponibles: un restaurante elegante, puestos que venden comida o se puede comprar por medio de un servicio especial para aquellos que se vayan a sentar en la sección más próxima al escenario.

¿Cómo puedo llegar?

El Hollywood Bowl está situado en 2301 North Highland Avenue, cerca de la autopista Hollywood 101, en la ciudad de Los Ángeles. Ya que el estacionamiento es limitado y costoso (de $20 a $50), es recomendable el llegar por servicios de tránsito como el 'Shuttle' o el 'Park and Ride'. También hay conexiones por medio de la línea roja del Metro (No. 237/656 Local y No. 222 Local).

¿Pueden venir los niños?

En general, los conciertos son para adultos pero los niños de dos años en adelante pueden entrar con un boleto.

¿Cómo puedo conseguir boletos y cuánto cuestan?

Los boletos para ir a los conciertos veraniegos del Hollywood Bowl pueden costar desde 20 dólares a 100, dependiendo de lo cerca que se quiere estar del escenario. Se pueden conseguir por teléfono, llamando al (323) 850-2000, o por internet en www.hollywoodbowl.com o en www.ticketmaster.com.

Agenda veraniega de conciertos latinos en el Hollywood Bowl:

1 de julio: Festival Mariachi USA con Los Camperos de Nati Cano, Mariachi Los Reyes, Mariachi Nuevo Tecalitlán y Mariachi Sol de México, 6:00 p.m. http://mariachiusa.com/tickets.

9 de agosto: Gente de Zona y Pedrito Martínez, 8:00 p.m. http://www.hollywoodbowl.com/tickets

25 de agosto: Gipsy Kings, 8:00 p.m. http://www.hollywoodbowl.com/tickets

16 de septiembre: Los Ángeles Azules, La Sonora Dinamita, Grupo Cañaveral y la Filarmónica de Los Ángeles, 7:00 p.m.http://www.hollywoodbowl.com/tickets

17 de septiembre: Café Tacvba, La Santa Cecilia, Mon Laferte, Gustavo Dudamel y la Orquesta Juvenil Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, 6:00 p.m. http://www.hollywoodbowl.com/tickets