Pronto habrá transporte rápido de UCR a Corona

Los nuevos autobuses que se pondrán en marcha este verano deberían llevar a los pasajeros de Riverside a Corona, una de las rutas más transitadas de la región, un 30 por ciento más rápido.

El nuevo servicio de autobús rápido, llamado RapidLink, comenzará el 28 de agosto y llevará a los pasajeros de UC Riverside a través del centro a la estación de Metrolink, en Corona, con menos paradas que los autobuses regulares. La Agencia de Transporte de Riverside ya opera otros autobuses de larga distancia, pero este sería el primero con una ruta más corta con sus propias paradas de autobús.

Es uno de los dos nuevos programas de la agencia destinados a facilitar los viajes. El próximo año, comenzará una línea de autobús desde San Bernardino al condado de Orange que usará los nuevos carriles de peaje de la autopista 91 a través de Corona.

La línea RapidLink será la segunda ruta de tránsito rápido en Inland siguiendo el lanzamiento que se hizo en el 2014 de la línea sbX de Omnitrans que va de San Bernardino a Loma Linda.

Al igual que sbX, los autobuses de Riverside Transit Agency tendrán su propio logotipo y esquema de colores. Las paradas de autobús especificas para la línea se agregarán, pero RapidLink no tendrá sus propios carriles de autobús designados.

Los autobuses harán 14 paradas de Riverside a Corona, incluyendo destinos populares como Riverside City College, Riverside Plaza, Galleria at Tyler y Kaiser Permanente Medical Center en Riverside.

Los autobuses de lo que se llama la Línea de Oro recorrerán la misma ruta que la actual Ruta 1 de RTA, pero con menos paradas, reduciendo el tiempo de viaje en un 30 por ciento. La ruta de 19 millas es la más utilizada, con alrededor de 7.000 pasajeros al día, dijeron funcionarios de la agencia.

"Este es un corredor muy popular para los viajes en autobús y creemos que este servicio va a recorrer un largo camino para satisfacer las necesidades de las personas que actualmente viajan por la ruta 1 y están buscando una forma alternativa de viajar entre Corona y Riverside", dijo el portavoz Bradley Weaver.

Rutas más rápidas

Los autobuses salen cada 15 minutos, de lunes a viernes, de 5:30 a 8:30 am y de 2:30 a 5:30 p.m. Las tarifas serán de $ 1.50 por viaje, igual que otras rutas. Los pasajeros pueden hacer un seguimiento de los autobuses en tiempo real con la aplicación BusWatch en www.RTABus.com, Por ejemplo, el tiempo máximo de viaje de UC Riverside a la Galleria at Tyler -que tarda ahora en una hora- sería de 38 minutos por la mañana y 41 minutos por la tarde, dijo Weaver.

El nuevo servicio complementará la Ruta 1, que RTA continuará operando, dijo Weaver. La ruta traslada una mezcla de pasajeros, incluyendo muchos estudiantes y empleados de la ciudad, dijo.

RTA también está considerando una segunda línea RapidLink desde Riverside hasta Perris a lo largo de la autopista 215, aunque aún no se ha determinado una fecha de inicio, dijo Weaver.

Autobuses en los carriles de peaje

Mientras tanto, la agencia agregará una nueva ruta en enero de 2018 ofreciendo servicio rápido entre semana y fin de semana entre San Bernardino y Anaheim.

Sus paradas incluyen el centro de San Bernardino, el centro de Riverside, la estación Riverside La Sierra Metrolink, el Village at Orange, Disneyland, el Centro de Convenciones de Anaheim y un centro de tránsito cerca del Angel Stadium.