México y Estados Unidos son vecinos incómodos

La rivalidad entre las selecciones de México y Estados Unidos se ha convertido en una de las más enconadas del mundo y ahora se vuelven a enfrentar para buscar un boleto al Mundial de Rusia

Cuando en 1934 se jugó el primer partido oficial entre las selecciones de México y Estados Unidos, nadie se imaginaba que este duelo se convertiría en una de las rivalidades más acérrimas del futbol internacional.

Tricolores y estadounidenses se encontrarán el domingo en duelo correspondiente al Hexagonal Final de la Concacaf que otorga tres boletos y medio boletos al Mundial de Rusia.

El Estadio Azteca recibirá la visita de 90 mil aficionados que presenciarán un capítulo más de esta historia en la que los protagonistas, simple y sencillamente, no se quieren

“México suele hablar más de lo que en realidad demuestra en la cancha”, dijo en una ocasión Landon Donovan, considerado el mejor jugador que haya portado la camiseta de los Estados Unidos.

La respuesta de Rafael Márquez, capitán de la escuadra mexicana hacia los señalamientos Donovan, confirma el sentimiento de animosidad que existe entre ambas escuadras.

“La forma de jugar de Estados Unidos es desagradable”, dijo el zaguero en relación al esquema medroso que practica el rival en turno.

“La verdad, ese futbol no me gusta, pero Estados Unidos no sabe jugar a otra cosa”, comentó Márquez.

La rivalidad entre las dos selecciones se intensificó en los últimos años por el dominio que los estadounidenses han ejercido sobre el cuadro azteca.

Entre 2000 y 2016, México y Estados Unidos se enfrentaron en 25 ocasiones y en ese lapso el cuadro de las barras y las estrellas sumó 13 triunfos a cambio de siete derrotas y cinco empates.

Uno de las victorias más sonadas en este lapso fue la que consiguió en 2012, en juego amistoso celebrado en el Estadio Azteca, en lo que ha sido el único triunfo estadounidense en territorio mexicano.

“A México le tenemos respeto pero eso no quiere decir que vamos a regalarles el partido”, dijo el portero de la selección de Estados Unidos, Tim Howard, con relación al juego del domingo.

Respecto al posible duelo que sostendrá contra el centro delantero del Tri, Javier ‘Chicharito’ Hernández, el cancerbero dijo que le preocupa más el juego de conjunto que ha mostrado el Tri y no las individualidades del artillero azteca.

“El Chicharito no es el único en el campo de juego, hay que cuidarse de todos”, apuntó.

El guardameta señalo que la rivalidad ante México raya en el odio deportivo por lo que espera un juego vibrante.

“Esta es una de las rivalidades más grandes en todo el mundo, son partidos muy intensos”, afirmó.

Numeralia del México vs. Estados Unidos

66

Partidos disputados

34

Triunfos de México

18

Victorias de Estados Unidos

14

empates

131

Goles anotados del Tri

75

Goles a favor de USA

Sabías que…

El primer juego entre México y Estados Unidos se efectuó en 1934.

El duelo se realizó en el Estadio Nacional de Roma, Italia.

El resultado de ese partido fue 4-2 en favor del equipo de las barras y las estrellas.

Después de ese triunfo, Estados Unidos no volvió a ganarle un partido a México sino hasta el año de 1980.