Jonathan González no suelta el puesto en Rayados de Monterrey

MONTERREY, NL- Desde hace dos torneos, eventualmente un canterano formaba parte del equipo titular en los interescuadras del Monterrey, en El Barrial.

Pocos, fuera de la intimidad de Rayados, sabían de él, hasta la pretemporada de este Apertura 2017, ya que Jonathan González comenzó a hacer ruido.

A sus 18 años, el jugador nacido en Santa Clara, California, ha respondido a la confianza del entrenador Antonio Mohamed.

Y de pasar a ser sólo el relevo temporal de Jesús Molina, quien estaba en la Selección Mexicana, González se afianza paso a paso en el puesto titular y dejó al tricolor peleando la titularidad en el equipo "Turco".

En su primera entrevista como Rayado a medios nacionales, el seleccionado nacional de la Sub 20 de Estados Unidos muestra una rara mezcla de arrojo y timidez.

"Sí, yo creo que él (Molina) también ha venido haciendo las cosas muy bien. Hay que trabajar para mantener el puesto porque sé que él está esperando la oportunidad también y más que nada hay que trabajar", comentó el joven, tras atender a unos fans en El Barrial.

González, quien debutó en la Jornada 1 ante el Morelia, ha jugado en 7 de los 8 juegos de la Liga MX, 6 como titular.

¿Esperabas tan pronto vivir este momento en el equipo?

"La verdad que no, pero pues de un día a otro puede cambiar esto e igual y como estoy, no puedo estar, así que no queda más que seguir trabajando. (Esto se debe) más que nada por el trabajo, pasa todo por el trabajo y la entrega de cada uno".

AGRADECIDO CON ZAVALA

Es su rival de posición, pero a la vez, Jesús Zavala ha sido un apoyo fundamental para González.

"Sí, bastante, la verdad que Zavala me ha arropado más que nada, me ha llevado en sus brazos y él ha sido una parte muy importante en esto", reconoció el joven jugador.