Ayoví y Cristaldo salen de Rayados de Monterrey

MONTERREY, NL- El mediocampista Walter Ayoví y el delantero Jonatan Cristaldo no seguirán en el Monterrey, mientras que la directiva espera ofertas por el portero Alexander Domínguez y el volante Walter Gargano.

Además, se está analizando la continuidad del delantero Aldo De Nigris, según comentó el presidente deportivo Duilio Davino.

"Todavía no está definido ni cerrado el plantel para el próximo torneo, estamos trabajando en eso", comentó el directivo esta mañana en El Barrial.

"No me gustaría decirte nombres, pero todavía no cerramos el plantel, ni de entradas ni de salidas".

Esta mañana se vio platicando a De Nigris y a Davino previo a la práctica.

Al ser cuestionado sobre el atacante, Davino no pudo garantizar la permanencia del jugador en el equipo.

¿Aldo De Nigris entra en planes?, se le preguntó.

"Todavía no definimos el armado del plantel y no me gustaría entrar en detalles ahorita", dijo.

¿Qué hay de Gargano y Dominguez que siguen entrenando con el plantel?

"Tienen contrato, están aquí, pero todavía no descartamos que pueda todavía un equipo venir por ellos", explicó.

¿Y de Ayoví y Cristaldo que no se han visto?

"Su situación está más definida, Walter terminó contrato y Cristaldo está evaluando alguna situación para irse fuera, él pertenece a Cruz Azul, tenía un contrato de un torneo más con nosotros, estamos viendo la mejor opción de él", dijo.