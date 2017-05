¡Pierden famosas el 'tesorito'!

MONTERREY.- Dar el paso de niña mujer es una experiencia que las celebridades no olvidan.

Para algunas de ellas entregar el "tesorito" al hombre ideal con el que alguna vez soñaron fue un deseo cumplido que las llenó de felicidad.

Pero las tentaciones de la carne fue para la mayoría de ellas una prueba no superada que hizo que su primera vez se convirtiera en una aterradora aventura o en un pecado que pulverizó su propósito de llegar virgen al matrimonio.

Ellas mismas cuentan cómo fue...

Lady Gaga

A la cantante recordar cómo fue su primer encuentro sexual no le resulta nada grato.

"No perdí mi virginidad hasta que tuve 17 años, pero tengo que decir que todavía no estaba preparada y fue una experiencia absolutamente terrible. Esa vez no fue nada bien, era muy joven.

"Realmente nunca disfruté del sexo hasta hace ocho años. Fue una relación propiamente monógama donde me sentí lo suficientemente cómoda para poder confiar.

"El sexo es la última expresión de la vulnerabilidad y para mí fue importante saber que era realmente una relación, por lo que el sexo era una fuente de amor y nada más", declaró la llamada Mother Monster.

Jessica Alba

Pese a la presión de sus amigos y las costumbres de los jóvenes de su época, Jessica decidió esperar hasta cumplir la mayoría de edad en México.

"Yo era muy joven, tenía 18 años, cuando empecé a salir con Michael Weatherly (su compañero en la serie Dark Angel). Yo era virgen. Sabía que quería estar enamorada de la primera persona con la que dormiría, porque para casi todo el mundo que conocía, la primera experiencia les hizo sentir muy mal.

"Así que quería ser muy cuidadosa de que él estuviera enamorado de mí y no me iba a dejar después, pero al final el deseo fue más fuerte", expresó.

Katy Perry

La estrella que alcanzó el éxito con "I Kissed a Girl" recuerda con lujo de detalle cómo perdió la virginidad.

En una entrevista para GQ, la cantante habló de algunos aspectos de su vida personal y, entre otras cosas, contó que cuando tenía 16 entregó el tesorito.

Su primera vez, dijo, estaba en Nashville grabando su primer disco y aún no olvida la música que sonaba mientras ella y su pareja lo hacían en el asiento delantero de un Volvo, donde escuchaban el disco Grace, de Jeff Buckley.

Adriana Lima

Ante todo el recato y las buenas costumbres.

El público la conoce como una sexy top model, pero a veces las apariencias engañan, pues a pesar de que desfila en lencería y es una de las sensuales y ardientes angelitos de Victoria's Secret , Adriana Lima aseguró que en casa le enseñaron que antes de entregarse a un hombre tenía que pasar por el altar.

Así que dejó de ser virgen hasta que se casó con el jugador de baloncesto Marko Jaric, a los 27 años de edad.

"Siempre estuve convencida que esperaría al matrimonio para tener relaciones y así lo hice porque soy una ferviente católica", afirmó.

Kim Kardashian

Fue una adolescente precoz, pues la socialité confesó que entregó su virginidad a los 14 años de edad a quien entonces era su novio, un supuesto sobrino de Michael Jackson, de quien no ha revelado el nombre.

Con ella la liberación en casa siempre reinó, pues cuando le dijo a su madre que ya iba a comenzar su actividad sexual, mami se encargó de conseguirle pastillas anticonceptivas para que no saliera con su domingo siete.

Britney Spears

Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, fue lo que pensó la Princesa de Pop, así que decidió abrir la ¡boca! y contar la verdad de su primera experiencia "amatoria".

La cantante se hizo famosa por afirmar que era virgen y que se reservaba para cuando se casara.

Pero seguramente le remordió la conciencia porque años después confesó que había mantenido relaciones sexuales con su novio, Justin Timberlake, y que él había sido el primero, eso a pesar de que nunca se casaron.

Y como en todas partes, no faltó quién la echara de cabeza al revelar que Britney había perdido la virginidad a los 14 años con un novio del instituto.

Megan Fox

Ella sí que se entregó por amor.

La súper sexy actriz recuerda que su primera vez fue cuando tenía 17 años y a diferencia de algunas de sus compañeras, la de ella fue muy especial.

"Estaba profundamente enamorada y lo recuerdo como uno de los mejores momentos de mi juventud, lo disfruté mucho y me la pasé muy bien", declaró.

Miley Cyrus

La cantante y actriz, famosa por su personaje de Hannah Montana para Disney, también pertenecía al "club de la pureza". Varias veces declaró que tenía la firme convicción de llegar virgen al matrimonio, como lo mandan las buenas costumbres de las chicas bien.

Pero se tropezó en el camino y perdió su más valioso tesorito nada menos que con Liam Hemsworth, quien en ese entonces era sólo su novio y aunque estuvieron a punto de casarse no lo hicieron.