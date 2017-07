Isabela Moner se ayuda del humor mexicano

SÃO PAULO.- Participar en un drama sobre la narcoviolencia en la frontera México-estadounidense es intenso.

Pero Isabela Moner, estrella de Nickelodeon de apenas 16 años, salió bien librada de su prueba de fuego en la película Soldado gracias al buen humor de un histrión mexicano: Manuel García Rulfo (Los Siete Magníficos).

"Manuel es bien divertido. Pasamos el mejor tiempo en el set, puras bromas. Me fascina", explicó en entrevista la actriz nacida en Estados Unidos, pero de origen peruano.

Moner, famosa por la serie 100 Things To Do Before Highschool, interpretó a la hija del líder de un cartel mexicano de la droga.

Sobre el papel de García Rulfo, dijo no poder ahondar mucho, tan sólo aclaró que será el gran villano de la secuela del filme Sicario, con Benicio del Toro y Josh Brolin.

Pero sí dijo que colaborar en el largometraje escrito por Taylor Sheridan fue una experiencia memorable.

"Hablo español con Benicio, en algunas escenas. Fue un cambio de estilo de vida, pero Benicio y Josh eran mis padres en el set. Me dieron comentarios, me enseñaron de actuación, de la vida. Fue magnífico", relató.

Isabela también actúa como una mexicana, y la primera heroína latina de la franquicia, en Transformers: El Último Caballero.

"Quiero ser camaleónica, quisiera ser una actriz capaz de hacer de todo, como Meryl Streep o Natalie Portman. Haría una serie de televisión o una telenovela. También me gusta cantar", relató.

Entre sus referencias latinas en Hollywood, mencionó a Eugenio Derbez y Salma Hayek, a quienes conoció en la CinemaCon en Las Vegas.

"Salma me dijo que van a querer separarnos a los latinos de los estadounidenses, pero tenemos que permanecer unidos. Me encantó eso".