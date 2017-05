Luego de que la modelo Gisele Bundchen contará que su marido, el quarterback de Patriotas Tom Brady, había sufrido conmociones en 2016, la NFL estableció que no tiene reportes de lesiones del jugador.

"Hemos revisado todos los reportes relacionados a Tom Brady de los consultores no afiliados y los certificados observadores que trabajaron con los Patriotas tanto como locales como visitantes en los juegos de la temporada 2016, así como los reportes de lesiones que son enviados a las oficinas de la liga.

"No hay registros que indiquen que el señor Brady sufrió de alguna lesión en la cabeza o conmoción, o mostrara síntomas de alguna conmoción. Hoy estamos en contacto con la NFLPA (Asociación de Jugadores) y trabajaremos juntos para reunir más información del staff médico del equipo y del señor Brady", estableció la NFL en un comunicado.

El miércoles, Bundchen contestó en una entrevista en el programa "CBS This Morning" que sí quiere que su esposo se retire porque las lesiones son constantes, aunque el último registro oficial de conmoción de su marido fue en 2003.

"El año pasado tuvo una conmoción cerebral. Han tenido conmociones prácticamente todos...", dijo, antes de dejar la frase incompleta. "O sea, no hablamos al respecto, pero sí ha tenido conmociones. No creo que sea algo saludable para nadie".

Brady se perdió los cuatro primeros partidos de la temporada pasada por el conocido "Deflategate", y se ausentó de prácticas al final de la temporada por lesiones de pierna, muslo y tobillo.

ASÍ LO DIJO

