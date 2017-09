Tiger Woods tiene futuro incierto en el mundo del golf

JERSEY CITY, EU- Tiger Woods dijo el miércoles ser "optimista" respecto a su futuro en el golf, aunque al mismo tiempo reconoció públicamente que podría no volver a jugar.

El exnúmero uno del mundo ganó en 2008 el último de sus 14 títulos en torneos "major". El estadounidense, de 41 años, ha jugado solamente seis rondas competitivas en los últimos dos años, en medio de una compleja recuperación de una serie de operaciones en la espalda.

"Sí, definitivamente. No sé qué me depara el futuro", dijo ayer Woods en una rueda de prensa antes del inicio de la Presidents Cup al ser consultado sobre si piensa en la posibilidad de no volver a competir.

"No sé lo que significa 100 por ciento sano tras ocho cirugías, pero trataré de estar lo más cerca que pueda de ese número", destacó en su primera rueda de prensa desde que fue arrestado en mayo acusado de conducir bajo los efectos de las drogas.

Las investigaciones policiales posteriores encontraron que había consumido varios medicamentos de venta bajo prescripción.

"En términos generales, soy optimista respecto al progreso. El dolor se ha ido, pero no sé cómo se comportará mi cuerpo cuando empiece a jugar. Me va a tomar tiempo darme cuenta de mi capacidad para jugar, pero no estoy apurado", agregó.

Tiger tuvo que tomar un receso de las competencia por 15 meses, entre 2015 y 2016, debido a los problemas en la espalda, y a finales de 2016 intentó regresar al campo, pero el dolor volvió luego de dos torneos.

Luego de una cuarta cirugía en la espalda, en abril pasado, Woods regresó al golf, pero no para competir, sino para ayudar al equipo estadounidense que disputa, a partir de hoy, la Copa Presidentes, algo que está enfocado.

"Mi primer y único objetivo ahora mismo es ser el capitán adjunto de Estados Unidos en la Copa Presidentes", señaló Tiger sobre su papel como asistente del capitán Steve Stricker.