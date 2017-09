Las Grandes Ligas donarán un millón de dólares para los damnificados por el sismo

NUEVA YORK, EU- La Major League Beisbol (MLB) realizará un donativo de un millón de dólares para los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre que azotó el centro de México y por el huracán María en Puerto Rico.

La MLB informó que esta contribución se destinará principalmente a las labores humanitarias primordiales en ambos países, así como a la reconstrucción de la mayor cantidad de viviendas posibles, a mediano y largo plazo.

Para hacer llegar todos estos recursos, trabajarán por medio de las organizaciones humanitarias sin fines de lucro como Habitat for Humanity, Project C.U.R.E. y The U.S. Fund for UNICEF, entre otras más.

De igual manera, también aportará fondos destinados para que médicos especialistas en diversas áreas, así como personal capacitado y enfocado en la construcción, viajen a las zonas de desastre para aportar sus conocimientos.

Todos los aficionados al "rey de los deportes" y público en general que desee unirse a estos esfuerzos de ayuda pueden visitar la dirección web YouCaring.com/MLBSupports, en la que podrán realizar su donativo.

TAMBIÉN COOPERAN

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, anunció ayer que los Diamondbacks de Arizona, de las Grandes Ligas de beisbol, fue de los principales interesados en apoyar al País, por lo que donarán la taquilla de su partido de hoy ante los Marlins.

Otros de los organismos que se unió a la causa fue la Prefectura de Hiroshima, sede de campamentos para los deportistas de los próximos Juegos Olímpicos 2020 en Tokio, que anunció un donativo de 30 mil dólares, además de mandar parte de su equipo para canalizar las zonas donde más ayuda se necesita.