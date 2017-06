Miguel Mateos es ochentero renovado

MONTERREY.- Desempolvó los sonidos ochenteros porque quiere revivir el estilo musical de aquella época, pero las letras no... Miguel Mateos le dice no a los cóvers y acaba de lanzar el disco inédito Electropop.

Con este álbum completamente nuevo, el músico argentino está de regreso en la industria musical apostándole a letras actuales.

"Es un tributo al género pop, es la primera parte de una trilogía, luego vienen dos más, uno acústico, que sale el año que viene, y el otro es un disco más rockero, que son los tres géneros de mi formación como músico, compositor e intérprete", expresó Mateos.

"Es una búsqueda de diversión y es un poco de defensa al género del pop, es un disco tremendamente ochentero porque recuperé y volví a los sintetizadores que tenía guardados".

De alguna manera quería volver a sus raíces, pero lo que siempre tuvo claro es que no deseaba era hacer las mismas canciones como "Cuando Seas Grande" y "Es Tan Fácil Romper un Corazón"

"Se trata de darle un tributo metódicamente a esa época de los 80, pero son 14 temas inéditos, no hay cóvers, no hay reciclados, me atreví a rodearme de los teclados y de sintetizadores, quería esos efectos de guitarra, pero con letras nuevas. Eso es Electropop.

"Lo que hice fue encerrarme en el estudio y empezar a generar letras a partir de sonidos. Las letras y los contenidos son nuevos, así lo preferí. Lo que quiero es tratar de demostrar lo que es para mí el pop. Para mí es un género que va desde Los Beatles hasta Tom Jones, ¿qué sé yo?, esa es mi visión".