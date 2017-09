'Muro que levanten, muro que les pinto': Artista va por el récord del mural más largo del mundo

Cruzó tres veces la frontera como indocumentado pero decidió migrar de regreso a su México querido, su país de origen. Por varios años vivió en Long Beach y Santa Ana donde hizo sus estudios en el campo de las artes.

Enrique Chiu es el muralista que está a punto de hacer historia en el libro de récord Guinness a través del "Mural de La Hermandad," obra que plasma sobre el muro fronterizo.

Este mexicano que reside ahora en Tijuana ha logrado que hasta la administración Trump acepte y respete la paz y tolerancia que dibuja en las paredes.

"La meta al principio eran solo dos kilómetros en Tijuana, y de repente vimos cómo la gente se ha ido involucrando. Han participado más de 2,500 artistas, pintores, activistas y hasta inmigrantes deportados que vienen a dejar aquí mensajes positivos"

Desde Guatemala, Argentina, China, Nueva Zelanda, Egipto y Japón han llegado periodistas y productores de documentales causando que el Mural de La Hermandad ubicado en Playas de Tijuana, esté siendo reconocido mundialmente.

"En octubre de 2016 envíe una carta a Obama en Washington, no me contestaron.

Avisamos al ICE del proyecto y cuando nos vieron pintando nos gritaron desde el otro lado que no podíamos hacer eso, pero luego dijeron, pinta lo que quieras pero solo de ese lado."

En la mira de Trump

Titulares como “El mexicano que desafía a Trump con su Muro de la Fraternidad” han puesto al jalisciense en la mira de dicha administración.

"Cuando empezaron a hacer la convocatoria para los contratistas que trabajarían en el muro fronterizo, me enviaron desde Washington un correo. Querían saber qué partes del muro nuevo iba yo a pintar para no poner el barniz "anti-climb", porque no agarraría la pintura. Me preguntaron para no ponerlo allí. Me dio mucha esperanza saber que hasta la gente que está alrededor de Trump saben de esto que estamos haciendo y lo respetan", narra Chiu.

Por el río, por el cerro y por la garita.

La dura travesía del inmigrante indocumentado la conoce muy bien Enrique Chiu que de niño y adolescente se vio obligado a cruzar sin documentación.

"Sé lo que se siente cruzar por el cerro, sé lo que se siente cruzar por el río, sé lo que siente cruzar por la línea."

Esta experiencia que marcó su vida es una de las razones por las que inició el movimiento pro inmigrante que se extiende hasta Tecate, Mexicali, Ciudad Juárez, Naco y Tamaulipas.

Un récord

Los sábados le dan vuelo a las brochas y pinceles en Playas de Tijuana donde pintan los dos kilómetros que podrían llevar a la ciudad a hacer historia pronto.

Tijuana en los Guinness por el mural más largo en el mundo.

"Hace como 4 meses un muchacho que venía de Alemania me dijo '¿sabes que esto puede romper un récord? Checa el Guinness'. Me di cuenta que el mural más largo eran 17 mil metros cuadrados. A nosotros nos falta menos de 5 mil metros cuadrados para rebasar el récord establecido", esboza.

Chiu no imaginaba el movimiento tan grande que generaría. Hoy los barrotes enmohecidos y las bardas oxidadas están llenas de vida y color.

"Los muros no siempre dividen, a veces unen amigos" son parte de los mensajes que se leen junto a dibujos y símbolos que dan palabras de aliento al migrante.

Este hombre sencillo y firme en sus ideales advierte a los gringos que "muro que levanten, muro que les pinta".