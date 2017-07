‘Sin Frontera' revela el lado humano de los deportados

“¿Sabes? Esta es la segunda vez que me deportan. Pero, como te he dicho, nada me detiene”, reflexiona Rafa, un migrante mexicano que contempla las duras realidades a las que se exponen los que no tienen papeles en "Sin Frontera (Without Boundary)", un cortometraje dedicado a aquellas familias separadas por las leyes de inmigración de Estados Unidos.

En vida real, el actor Rafael Cobos Delgado es un joven de 34 años que trabaja tiempo completo en un restaurante en la ciudad de Orange, California y que se dedica a la actuación durante su tiempo libre. Aspira a ser un actor en Hollywood.

En el proyecto "Sin Frontera" (www.sinfronteramovie.com), él hace el papel de Rafael Pacheco, un guía que lleva al protagonista Gabriel López (Eduardo Enríkez) a un refugio para personas deportadas en la peligrosa Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dirigido por el mexicano Israel “Iz” Gutiérrez, el corto, que se puede en Internet gratis, revela la complejidad de las políticas migratorias que afectan a las familas inmigrantes hoy en día.

Más que cifras

La intención de la cinta no es de a promover un partido ni a otro, sino de presentar una historia que vaya más allá de las cifras y de los apelativos como “inmigrante” o “ilegal”, acentuando el hecho de que se trata de “seres humanos".

"Sin Frontera" sumerge al espectador en medio de una vorágine para que “pueda ver que no somos ningunos pobrecitos, sino que tenemos algo que decir”, añade el actor nacido en Aguascalientes, México. “Venimos a este país porque le echamos ganas”.

El drama bilingüe se desenvuelve en el Sur de California cuando una pareja, que está a punto de tener un hijo, decide terminar la relación entre ellos. Curiosamente, son separados abruptamente por una deportación inesperada. El final del filme de 28 minutos es alentador ya que, como el tema indica, con el amor todo es posible.

“Es una historia muy bonita”, afirma Cobos Delgado. “Nos ha abierto muchos caminos. Para mí, es un sueño hecho realidad”.

Sin Frontera (Without Boundary)

Estados Unidos, 2014.

Dirección: Israel “Iz” Gutiérrez.

Intérpretes: Eduardo Enríkez, Brenda Romero, Rafael Cobos Delgado.

Género: Drama.

Duración: 28 minutos.

www.sinfronteramovie.com/