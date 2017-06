Dan voto de 'no confianza' a presidente de CSUSB, algunos creen que es por racismo

Miembros del senado de la facultad de profesores de la Universidad Estatal de California en San Bernardino (CSUSB) votaron recientemente para aprobar un voto de ‘no confianza’ a Tomás Morales, presidente de esa institución, alegando que no ha abordado las preocupaciones que ellos tienen sobre la universidad.

Sin embargo, otras versiones hablan que en realidad se trata de un asunto relacionado a la etnicidad de Morales, nacido en Puerto Rico y criado en el Bronx, ya que es el único latino en ese senado conformado por una mayoría anglosajona.

Enrique Murillo, profesor de educación esa casa de estudios y presidente de Latino Education & Advocacy Days (LEAD), considera que Morales ha hecho mucho por la universidad.

"Ha llevado a cabo cambios en la cultura y viene este pequeño grupo a sabotearlo, es una cacería de brujas. Muchas personas lo han apoyado, incluso el rector del sistema de universidades de California”.

Completo apoyo a Morales

En un memorándum enviado el 10 de mayo por Timothy White, rector del Sistema de Universidades de California, se lee que “el presidente Morales continua teniendo mi completo e inequivocable apoyo y el de la junta directiva”.

White además indicó que Morales ha participado regularmente en revisiones rigorosas, y que miembros universitarios de San Bernardino han expresados sus observaciones en ese proceso.

“Esas revisiones ofrecen una conclusión clara: que el presidente Morales es un líder enérgico, comprometido y atento, la junta directiva y yo hemos concluido que CSUSB está floreciendo… ustedes deberían estar orgullosos de los logros y trayectoria del liderazgo y esfuerzos del presidente Morales,” se lee en la carta.

Mayoría latina

“Muchos no entienden que la demografía está cambiando, que la universidad se está volviendo más café [con más latinos], pero no todos están contentos con esos cambios. Hay resistencia, incluso algunos profesores no están contentos con el estudiantado que tenemos o con las posiciones de liderazgo que asumimos,” señaló Enrique Murillo, quien también aseguró que esto ya ha pasado con otros líderes universitarios latinos.

Murillo explicó que un voto de ‘no confianza’ es simbólico, porque es la junta directiva quien contrata o despide a un presidente.

“Lo hacen para avergonzarlo. Al principio el presidente Morales se sentía decepcionado, pero ahora está más tranquilo y no tiene planes de irse a otro lugar,” mencionó Murillo.

Encuesta

Karen Kolehmainen, presidenta del senado de la facultad, dijo que la cuestión racial está separando aún más la universidad que ya está dividida. Además dijo que se ha abstenido de responder a esos comentarios, pero considera que "es muy difícil permanecer en silencio ante tales acusaciones".

Para resolver esa situación, se convocó a votar a todo el profesorado que tuviera más de 10 años de trayectoria en CSUSB, para saber si apoya o no al presidente Tomás Morales, cuyos resultados se conocieron el pasado 26 de mayo.

En total fueron 473 personas elegibles para votar, de los cuales 113 votaron que no apoyaban esa resolución de no confianza, y 181 votaron que sí apoyaban esa resolución.

Murillo explicó que es importante entender esas cifras ya que hubo una abstención de 179 votos, lo cual representa un alto porcentaje que no votó, lo cual se pudiera interpretar que ellos están contentos con el liderazgo del presidente Morales.

Mientras que el presidente del Sindicato de Empleados de la Universidad del Estado de California, capítulo San Bernardino, Robert García, dijo que “este referéndum no representa el sentimiento de toda la institución. El presidente Morales nos ha dado guiado en la dirección correcta. Él es un líder exitoso y nosotros creemos en él”.

En breve

Tomás Morales fue nombrado como presidente de esa universidad en el 2012, es el cuarto presidente de la Universidad Estatal de California en San Bernardino, y el primer latino en estos 50 años.