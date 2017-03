Michele Martínez perdió una elección, pero ganó a su padre después de 30 años

SANTA ANA La concejal Michele Martínez pudo haber perdido en noviembre su candidatura para un puesto de supervisor del Condado de Orange, pero su campaña le trajo algo que resultó ser aún más impactante.

Fue el mes previo a las elecciones, cuando Araceli Díaz -una residente de Torrance que había pasado por alto la página de Facebook de la concejal mientras buscaba a alguien con el nombre de "Michele Martínez" - finalmente hizo clic en la página de la campaña y encontró una foto que le era familiar de un Martínez de 7 años que llevaba un vestido rosa.

Díaz reconoció que la foto era la misma de una en la casa de su padre, Miguel Ángel Díaz, de 57 años, quien debía ser operado de corazón abierto dos días después.

Araceli Díaz, de 33 años, envió un mensaje de Facebook a Martínez y a su hermano gemelo: su padre, había intentado ponerse en contacto con ella por mucho tiempo.

Ese día, 10 de octubre, Martínez llamó a su padre y oyó su voz por primera vez en tres décadas. Hablaron durante dos horas.

"Fue irreal. Estaba en estado de shock; yo estaba en estado de shock ", relató Martínez, de 37 años. "Algo se apoderó de mí - era como esta calma, es tan difícil de describir. Me sentí tan tranquila, y mi vida cambió. "

SEPARADA ANTES DEL NACIMIENTO

Martínez creció sin sus padres. Su madre, que murió hace seis años, estaba dentro y fuera de la cárcel, mientras que su padre nunca fue mencionado por su bisabuela, que crío a los gemelos. Martínez nunca preguntó por ellos. "Tal vez porque estaba enojado porque crecí sin una mamá y papá", dijo.

Pero Martínez y su hermano siempre estaban en la mente de Miguel Ángel Díaz.

"Nunca dejé de buscarlos", dijo recientemente en español.

Miguel Ángel Díaz vivió en el proyecto de viviendas Harbor Hills cuando, a los 17 años de edad, conoció a Maryann Olivia Martínez, que vivía en la cercana Harbor City. Miguel Ángel Díaz pronto se trasladó a Oxnard; cuando regresó a Harbor City unos meses después, Maryann Olivia Martínez había desaparecido. Un amigo le dijo que cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, una de ellas embarazada, lo habían estado buscando.

"Estaba pensando, no sé quién sería", dijo.

Su tío le dijo más tarde que la mujer embarazada, Maryann Olivia Martínez, dio a luz gemelos, y ellos eran suyos.

Cuando finalmente encontró a los niños en Wilmington, estaban bajo el cuidado de su bisabuela porque su madre estaba encarcelada. Él mantuvo el arreglo de esa manera, esperando el día que su madre fuera liberada.

Miguel Ángel Díaz dijo que visitó a sus gemelos periódicamente, un día dándole dinero a su bisabuela para que los llevara a tomar sus fotos escolares -incluyendo el de Martínez con un vestido rosa.

En otra visita, los niños y su bisabuela habían desaparecido. Esta vez, no tuvo suerte en encontrarlos.

BÚSQUEDA EN LOS MEDIOS SOCIALES

Un día de Navidad hace más de una década, Araceli Díaz notó que su padre se veía muy triste.

"Estábamos abriendo regalos. Se levantó y entró en el pasillo y le pregunté: "¿Qué está pasando?", recordó. "Él dijo, 'Los amo muchachos, pero me gustaría tener a mis otros dos niños aquí abriendo también regalos'".

Con los años, Miguel Ángel Díaz pidió a su hija que buscara a sus gemelos en línea. Buscó y apagó la computadora, sin resultado.

En octubre, dos días antes de su cirugía de corazón, Miguel Ángel Díaz se sentó en el patio de su casa de Las Vegas pensando que si algo le pasaba durante el procedimiento, sus gemelos nunca lo volverían a ver.

"Estaba llorando", dijo. "Empecé a pensar, ¿por qué no llamé a Araceli hace una semana ... entonces el teléfono sonó en mi mano."

Era su hija, diciendo que había encontrado a Michele Martínez, y envió la foto de vestido rosa electrónicamente para confirmación.

"Supongo que el choque fue más que todo el tiempo no pensé que era esa persona y eso es lo que realmente era", dijo Araceli Díaz. "No abrí su página (campaña de supervisor) porque pensé, no, estoy buscando a una ‘real’ Michele Martínez".

Michael Martínez, de 37 años, cocinero ejecutivo de 5000 Pies en Long Beach, estaba en la autopista en su camino para poner carteles de campaña para la campaña para supervisora de su hermana gemela, cuando recibió el mensaje de Araceli Díaz.

"Es algo así como la llamada que has estado esperando toda tu vida", dijo.

Los gemelos Martinez visitaron a su padre poco después de su exitosa cirugía, pasaron juntos el Día de Acción de Gracias y han permanecido en contacto constante desde entonces.

Al crecer en Santa Ana, los gemelos Martinez fueron testigos de que familiares y amigos cercanos eran víctimas del abuso de drogas y la violencia de pandillas. Pero ambos trabajaron duro para forjar un camino diferente. Su padre dijo que no le sorprendía que Michele Martínez lo hiciera en política.

"La admiro", dijo. "Estoy orgullosa de lo que es."

Michele Martínez dijo que su fracasada campaña fue una bendición disfrazada.

"Quizás no sea el próximo supervisor del Distrito 1, pero probablemente fue el momento más cambiante de mi vida para conocer a mi padre", dijo. "Mi vida está completa ahora".