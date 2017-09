Fernando Trueba: ‘Hollywood es muy abierta, a nadie se le mira el pasaporte'

Miami.- El cineasta español Fernando Trueba, que se encuentra estos días en Miami (Florida) para presentar su última película "La Reina de España", aseguró en una entrevista con Efe que Hollywood es una industria muy abierta en la que trabaja gente de todas las nacionalidades.

"A nadie se le mira el pasaporte. Esto siempre fue así, e incluso en la época del cine mudo, cuando extranjeros como Chaplin, Stroheim, Sternberg o Hitchcock hacían películas aquí", agregó.

En cambio, detalló el director, el cine europeo es "un nicho pequeño" que cuando llega a Estados Unidos se queda en cines de arte "muy reducidos", e incluso algunas de esas películas ni llegan a difundirse en el país.

"El mercado está tomado por grandes compañías y distribuidoras. Ellas solo apoyan lo que da dinero", matizó Trueba, quien sostuvo que es "muy raro" que la industria apoye nada que no sea innovador o arriesgado.

Preguntado sobre el panorama actual del cine español, el director y guionista de películas tan exitosas como "Belle Époque", "Ópera Prima" o "Chico y Rita", criticó estos años en los que la industria cinematográfica de su país se vio muy castigada.

A pesar de esto, Trueba aseguró que "cuando ya nadie se acuerde de las caras ni nombres de aquellos que llevaron a cabo esos castigos, seguirán habiendo películas españolas".

Dieciocho años después del estreno de la primera parte, "La niña de tus ojos" (1998), Trueba dijo que nunca se planteó hacer una segunda parte de la película, pero a medida que pasaban los años "se me ocurrían historias que le pasaban a los personajes, por lo que llegó un momento que pensé en planteármelo en serio".

"Me pareció un milagro que después de 18 años consiguiéramos reunirnos casi todo el equipo", aseveró.

Sobre sus próximos proyectos, el director afirmó que actualmente se encuentra inmerso en dos, cuyos guiones empezó a trabajar hace diez años, por lo que él mismo se declaró como "una persona muy lenta", ya que es su forma de trabajar.

Por otra parte, aseguró que no descarta la posibilidad de trabajar con plataformas de streaming como Netflix, aunque debe ser un proyecto que le interese a él, o a ellos, y sostuvo que no es "mucho" su estilo, pero "todo es encontrar la historia adecuada".

Trueba indicó que estas plataformas hacen que en Estados Unidos se produzca "una televisión y series de más calidad que el cine americano normal".

"En España no hemos alcanzado ese nivel, estamos muy atrasados, no he visto que se hayan hecho proyectos interesantes", concluyó.