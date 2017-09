Roberto Tapia lanza nuevo disco en medio de proyectos para televisión

Miami.- Recién estrenado como padre y resuelto el escándalo que empañó su principio de año, el cantautor mexico-estadounidense Mexico-americano Roberto Tapia lanza su octavo disco que, según dice en entrevista con Efe, marca una nueva etapa profesional marcada por nuevos proyectos para la televisión.

El cantautor asegura que su disco nuevo, "Esto es solo el comienzo", trae "mucha guitarra" pues está "de moda", es un instrumento que le "encanta" y es el que usa para componer sus temas de un género, el de música de banda sinaloense, al que augura un buen futuro.

Este optimismo se debe a que nota una mayor profesionalización de los arreglos, con músicos más preparados, grabaciones más sofisticadas y coqueteo con fusiones.

"Cada vez seremos mejores y más fuertes", pronosticó el cantante de "Mirando al cielo" o "El niño de la tuna".

Para Tapia, el hecho de que la gestación y el nacimiento de su tercer hijo y primer varón hace tres meses haya coincidido con la producción de su nuevo disco le parece una gran señal.

No es el único paralelismo con su vida. El primer sencillo que promueve, "Vamos a darnos un tiempo", también está inspirado en una experiencia personal.

"Siempre hacemos canciones de amor, o traición. Esta vez decidí escribir una relación que sencillamente se agotó. Lo hice yo y lo hacemos mucho. Pedimos un tiempo, para que no suene tan duro", aseguró entre risas, pues admite que ya hace cinco años desde que pronunció esa frase y el tiempo se alarga y se alarga.

También le provoca sonrisas hablar de sus tres hijos. A Victoria y Claudia les llegó un hermanito en junio de este año, al que le dio su nombre. Dice que como el bebé "come mucho" no le queda más remedio que ponerle el acelerador a su carrera, que comenzó de niño.

"Además de la promoción del disco, daremos 30 conciertos de aquí a la segunda semana de diciembre", informó. También tiene en la parrilla varios proyectos para la televisión, que incluyen actuación y dos "realities".

No es la primera vez que aparece en la pantalla chica. Fue juez en dos temporadas de "La Voz Kids", en Estados Unidos, además de participar en La gran oportunidad, el nuevo programa de Don Francisco para la cadena Telemundo. También salió en un episodio de la quinta temporada de la súper serie "El señor de los cielos".

"Yo siempre tengo los pies en la tierra. Es algo que me enseñaron mis abuelos, que fueron los que me criaron. En realidad, no les digo abuelos, los llamo papás", indicó y reveló que no suele mirar para atrás.

"No es lo que he logrado, sino lo que me falta y como no hay límite, sé que es muchísimo", explicó el cantante, de 36 años.

Se considera con gran suerte, "pues muchos tienen talento y no llegan", pero admite que el principio de 2017 sufrió la parte más dura de su carrera cuando en enero fue acusado en Tijuana (México) de abuso sexual de menores.

"Mi papá fue el que me aconsejó mantenerme callado", contó Tapia, pero su silencio no fue sinónimo de calma interna ante la tormenta que la acusación provocó en la opinión pública.

"Me sentí horrible. Nada más imaginarme que alguien estuviese pensando eso de mí me desesperaba, pero al final no tuve ni que presentarme ante nadie. Peleé eso con las leyes", indicó. En abril fue retirada la acusación.

Tapia, quien nació en San Diego, pero vive entre Culiacán y Los Ángeles, y autodeclarado como "muy sentimental", aseguró estar profundamente conmovido por el sufrimiento de las víctimas del terremoto que sacudió a México y los huracanes que destrozaron a Puerto Rico, las islas del Caribe y los estados de Florida y Texas.

Ha participado en jornadas de recolección de fondos y ha hecho otras iniciativas en privado, pero indicó que la "unión" que ha visto le hace ser" optimista", incluso en cuanto a la situación política de los latinos en Estados Unidos. "Cada día es más evidente de la fuerza que tenemos", indicó.

También dijo que tanto él como otros colegas del circuito de los palenques (conciertos de música regional mexicana) han comenzado a ver un aumento en las ventas de la taquilla, tras una caída que se extendió varios meses tras la toma de posesión de Donald Trump.

"Para mí, la gente ya se está dando cuenta de que no puede quedarse escondido de 'la migra' (agentes de Inmigración) en su casa por años", manifestó. "Si están acá pues van a vivir la vida".