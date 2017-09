CIUDAD DE MÉXICO- Las Ligas Mayores, a través de su cuenta de Twitter @MLB_Mexico, se unió al meme viral del "fail" del Presidente Enrique Peña Nieto.



"Queda 1 día de temporada regular de @LasMayores... no menos, como 5 #ViveElBeis", escribieron en la cuenta.



Hace unos días, durante una gira por las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de de septiembre, el Ejecutivo cometió una falla durante una entrevista en el avión presidencial.



"Estamos a nada de aterrizar en Oaxaca, estamos a 1 minuto; no, a menos, como a 5 minutos", dijo el Presidente.



Desde entonces, en las redes sociales la burla no ha parado.