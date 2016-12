Senadores mexicanos visitarán el Sur de California

MEXICO – Las fuerzas políticas de este país han decidido formar un frente de lucha contra el próximo presidente de Estados Unidos para proteger los ataques contra los migrantes mexicanos.

Para ello, han decidido realizar un viaje a Los Angeles para realizar contactos con las comunidades de mexicanos avecinados en ese estado.

El proyecto impulsado por el senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también busca tejer alianzas con los alcaldes de las “ciudades santuario” que proveen protección a los migrantes indocumentados.

"El objetivo del memorándum será acordar estrategias de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la incertidumbre y angustia de los mexicanos indocumentados del otro lado de la frontera", expresó.

A este movimiento se le ha llamado “Operación Monarca” e incluyen un comité de senadores pluripartidistas, entre los que se encuentran el mismo Ríos Piter y el senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRD, Iris Vianey Mendoza y Benjamín Robles, y del PRI, Jesús Casillas y Marco Antonio Olvera.

Todos ellos representan a los estados de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, todos ellos fuertes expulsores de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos.

Piter anunció que promoverán mecanismos de reacción ante el peligro de una migración masiva de mexicanos hacia las ciudades santuario en búsqueda de mayor seguridad.

Algunas ciudades en California que se han declarado “ciudades santuario” son las siguientes: Los Angeles, Santa Ana, Watsonville, Oakland, Sacramento, Salinas, San Francisco y San Jose. Otras grandes ciudades también se han sumado al movimiento, Nueva York, Chicago y Dallas, entre ellas.

Una ciudad de santuario es una ciudad en los Estados Unidos o Canadá aquello ha adoptado una política de proteger inmigrantes sin documentos por no enjuiciarles sólo para violar leyes de inmigración federal en el país en qué ahora están viviendo ilegalmente. Tal política puede ser puesta fuera de expresamente establecido en una ley (de jure) u observó sólo en práctica (de facto). El plazo aplica generalmente a ciudades que no utiliza recursos o fondos municipales para aplicar leyes de inmigración nacional, y normalmente prohibir policía o empleados municipales a preguntar sobre el estado de inmigración de una persona. El señalamiento tiene no significado legal preciso.

Los senadores también anunciaron que pondrán en marcha un plan para recibir a un número masivo de deportados, entre ellos, la simplificación de trámites para revalidar estudios de jóvenes, apoyos para la integración al mercado laboral, accesos a servicios públicos e inversión de sus activos.

Hace unas semanas, un grupo de “dreamers” visitó a los legisladores mexicanos y, en plena reunión, les reclamaron que no hagan nada concreto para parar el peligro en que se encuentran.

El movimiento impulsado por los senadores puede ser resultado de esa presión.

Desde la campaña electoral de Estados Unidos, diversos políticos mexicanos han expresado su rechazo a las declaraciones emitidas por el ahora presidente electo Donald Trump.

El viaje planeado para enero del 2017 aún no cuenta con una agenda definida, la cual darán a conocer a principios del próximo año.