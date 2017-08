Artistas: 'Julión está quedando como mártir'

CIUDAD DE MÉXICO.- Cantantes de música regional mexicana aseguraron que el caso de Julión Álvarez, acusado de tener vínculos con el narco, no les ha pegado en popularidad ni es sus presentaciones.

"En lo particular no me ha afectado en nada. Seguimos teniendo trabajo en la zona que explotamos. Hasta ahorita no ha tenido ninguna repercusión. Al contrario.

"Lo siento por mi compa Julión, pero ese tipo de publicidad mala nos ha servido al resto de la gente del regional mexicano, porque él está quedando como mártir. Y la gente se ha volcado a ver por qué lo mal miran", señaló, por ejemplo, Julio Serrano, "El Cesar de la Banda".

Promotores y empresarios de artistas se reunieron en el Booking Management Brokers (BMB), evento celebrado en el lobby del Auditorio Nacional, para crear contactos y buscar talentos para presentaciones en vivo.

Para amenizar la ocasión, varios artistas dieron prueba de su talento en showcases.

Y aunque todos fueron bien recibidos, el número de José Manuel Figueroa fue de los más aplaudidos.

Cantando "A Caballo", Figueroa empezó su presentación como uno de los favoritos del evento, en el que también actuó el grupo Elefante, Aleks Syntek, Ninel Conde y Los Babys.

"Yo creo que es una situación difícil, que (Julión) necesita asesores y echarle ganas. Le tengo mucho respeto a lo que ha logrado, es una persona que definitivamente nos ha enamorado con su música y sé que todo va a salir bien", dijo José Manuel.

Promotores presentes también descartaron que la música regional mexicana haya tenido un desgaste en su popularidad después de la inclusión de Julión Álvarez en la lista negra de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

"A los que le afectó fue sólo a Julión y a Rafa (Márquez), todos los demás siguen trabajando porque sigue habiendo fiestas.

"Nuestro seguro es Dios. Nosotros vamos con la bendición de Dios. Nosotros somos nuevos así que no podemos estar invirtiendo en seguridad", dijo Juan Lorenzano, representante del cantante César Cereceres.

Otro promotor de una banda regional, quien prefirió permanecer en el anonimato, señaló que el clima es de incertidumbre ya que no han disminuido los contratos, pero sí ha habido cambios.

"Sobre todo con las visas. Ya ponen más candados para dejarnos ir a Estados Unidos. Sin duda sí, va a afectar, pero todavía no se ve bien de qué modo", dijo.