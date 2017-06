Karyme Lozano sigue comprometida con elevar la imagen de los latinos

Miami.- La actriz mexicana Karyme Lozano, que en unos meses se sumará al elenco de la popular serie de Netflix "Real Rob", sigue comprometida con elevar la imagen de los latinos en Estados Unidos y rechaza papeles que denigren a su comunidad.

"Sobre todo en estos momentos, para mí es muy importante representar a los latinos en el cine y la televisión de una manera digna y con respeto, porque ya bastante nos han presentado de una forma que muchas veces nos denigra", expresó la estrella de 39 años durante una entrevista telefónica con Efe.

Lozano aseguró que su compromiso con esta causa la ha llevado a rechazar múltiples proyectos muy prometedores e incluso "atractivos desde el punto de vista de la carrera".

"Pero cuando he leído el personaje, me he dado cuenta de que sí, quizás avanzaría mi carrera, pero le haría mucho daño a la imagen de nuestra gente y no lo he aceptado. A los latinos nos han puesto como los maleantes, los villanos, y eso está muy lejos de ser la verdad", aseguró.

Desde que arribó a Los Ángeles nueve años atrás, Lozano se hizo el propósito de poner su granito de arena para ayudar a erradicar esa falsa imagen, que a fuerza de repetición, ha llegado a convertirse en un cliché.

"La gente muchas veces se cree los clichés simplemente porque no conocen otra cosa. Si su único referente es lo que ven en la pantalla, y siempre es negativo, pues se lo creen", apuntó Karyme, que está casada con el ingeniero en computación estadounidense Michael Domingo, y tiene una hija, Ángela, de 16 años, fruto de un matrimonio anterior.

"Desde que tuve a mi hija, me hice el propósito de escoger todos mis proyectos con mucho más cuidado", señaló Lozano, que además de su participación en "Real Rob", se prepara para filmar "Vuelve", una película basada en un guion de su autoría que narra la historia de una familia mexicana que busca el sueño americano y al final encuentra la felicidad donde menos lo esperaba.

"Lo escribí hace cinco años, pero creo que este es el momento perfecto para contar esta historia", apuntó la estrella, que también trabaja en un proyecto para la televisión, aún sin título, en el que interpreta a una madre soltera que lucha por el bienestar de su familia.

Además, acaba de dirigir su ópera prima, un corto de su autoría titulado "Amor verdadero", que aparece en su sitio en la red www.karymelozano.tv

"Siempre me ha gustado escribir y dirigir. Mis inspiraciones han sido Charles Chaplin, que fue actor y director, y Alfred Hitchcock. Pero en estos momentos me encantaría trabajar con Clint Eastwood y Mel Gibson, que son dos directores increíbles", expresó.

"Amor verdadero" está ligado a otra de sus pasiones, The VIDA Initiative, que entrena y alienta a los líderes pro-vida en la comunidad latina. Lozano también trabaja con LAPS (Los Angeles Pregnancy Services), que asesora y orienta a mujeres embarazadas que se enfrentan con la decisión de seguir o no con su embarazo.

"Es un honor trabajar en estas causas, porque soy la voz de los que no tienen una voz", expresó con pasión.

Lozano tuvo su primera oportunidad en la telenovela "Volver a empezar" en 1994 y desde entonces ha participado en varios melodramas.

Su más reciente participación en este género fu 2014 en la exitosa telenovela "Quiero amarte". Además ha hecho teatro en las obras "Cenicienta" y "Vaselina".

En el cine ha participado en varios filmes, entre ellos "Desnudos" (2004) y "Cristiada", donde también tuvo un papel estelar el actor cubano-estadounidense Andy García.