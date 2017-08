¿Qué hacer cuando los niños y adolescentes se convierten en víctimas del abuso?

Destiny fue vista por última vez el 12 de julio en la Corte de San Bernardino. La menor (nombre ficticio) de 14 años tenía una visita supervisada con su madre. Días después, apareció golpeada y violada.

Este es uno de los casos que preocupa a organizaciones como Children of the Night dedicada a rescatar a los niños de la prostitución y situaciones de riesgo.

La madre, de 35 años, tiene 7 hijos de 5 diferentes padres.

“Ella fue colocada en el sistema [de hogares de crianza] porque dijo en la escuela que su hermano de 15 años la había tocado [inapropiadamente], pero era mentira porque no pasó el detector de mentiras” informó la madre.

La escuela reportó el incidente a las autoridades.

“Decidieron ponerla primero en hogares de crianza, pero luego la movieron a un hogar de grupo. No debieron hacer eso, porque entonces ella tendría acceso a escaparse,” señaló la madre.

Esa joven ha estado bajo medicamentos por problemas de depresión y ansiedad, dijo la madre.

“Ella es realmente muy ingenua. Se distrae con facilidad, no puede concentrarse. Me preocupa que si alguien le ofrece el mundo, ella se irá con esa persona y todavía es una niña,” señaló la madre.

El padre de la joven está en prisión.

El día anterior a la visita en la corte, la joven dejó un mensaje al celular de su madre indicándole que iba a huir.

La joven apareció el 18 de julio golpeada, presuntamente escapó de dónde la tenían secuestrada. Fue violada repetitivamente.

Niños de la noche

Children of the Night es una organización privada sin fines de lucro en el condado de Los Ángeles, dedicada a rescatar a los niños de 11 a 17 años de la prostitución.

Los menores pueden llamar a esta organización las 24 horas al número1 (800) 551-1300 y ellos proporcionarán transporte gratis a nivel nacional a aquellos menores que desean escapar de la prostitución.

“No existen estadísticas de niños que se prostituyen, todo dependen de quién reporte la huida del menor, y a los padres no se les permite colocar ese reporte,” dijo Lois Lee, fundadora y presidenta de Children of the Night.

Aquellos que deciden vivir en esta institución con sede en Van Nuys, estarán en un programa académico donde los dirigen a asistir hasta un colegio universitario, además les entregan habilidades para la vida.

Este es el primer programa de tráfico sexual para menores. Indican que han rescatado a más de 10,000 menores desde el año 1979.

Aviso para los padres

La psicóloga Ana Nogales, que ofrece sus servicios en Los Ángeles y Orange County, informó que las señales que los jóvenes y niños pueden enviar a los padres son a veces confusas, y no necesariamente significan que han sido abusados sexualmente.

“Esos signos son cambios súbitos de conducta: un niño o niña que era alegre y de repente se encuentra como deprimido. Si era una persona social y ahora no quiere estar con sus amigos. De repente no quiere ir a la escuela, a la casa de los abuelos o a la iglesia… eso indica que algo está ocurriendo,” dijo Nogales.

Otros síntomas son la falta de apetito, o el otro extremo: querer comer demasiado, tener insomnio o querer dormir todo el día.

Igualmente, los padres deben prestar atención si dicen excusas para no ir a la escuela, como que le duele la cabeza o el estómago. Incluso a veces pueden pedir ir al doctor, y esa es precisamente la manera del menor de pedir ayuda.

“Otros cambios de conducta es no mirar a los ojos, que se bañan todo el tiempo porque se sienten sucios, o al contrario, no querer bañarse. Cambios en la vestimenta, algunas niñas que son abusadas sexualmente buscan usar mucha ropa para cubrirse su cuerpo,” señaló Nogales.