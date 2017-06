Maribel Guardia pisa los 60 y como si nada

MONTERREY.- El pasado 29 de mayo Maribel Guardia celebró un año más de vida, pero la tica parece tener un pacto con el tiempo, porque conserva las curvas que la convirtieron en una reina de belleza en su natal Costa Rica hace casi ¡40 años!

La actriz, quien en 1978 representó a su país en Miss Universo, habló de su deseo de ser una digna representante de una mujer de casi seis décadas.

Ella es de las famosas que no esconden la edad y la reveló sin tapujos.

"Por supuesto, siempre la he dicho, más bien no es buen negocio (decirla). No digan su edad muchachas", bromeó.

"Sí porque ahora me suben un año; ahora sí los peleo como un gato panza pa'rriba. Son ¡58 primaveritas!", expresó sonriendo.

Maribel visitó Monterrey junto a Sergio Goyri para presentar la obra Los Hombres son de Marte, Las Mujeres de Venus, con la que recorren diferentes ciudades del País.

Flores y hasta un cuadro inspiró la curvilínea a los regios, quienes llegaron con varios obsequios al Auditorio Río 70 para regalárselos.

Al término de la segunda función de la obra, la actriz recibió en su camerino la visita de Imelda Garza, novia de su hijo Julián Figueroa, y madre de su nieto, el pequeño José Julián de sólo un mes de nacido.

La novia de Julián, quien usó un ajustado vestido en color amarillo, ya recuperó la figura y dio a conocer que pronto se realizará el bautizo.

"Ahorita estamos viendo lo del bebé y todo, y a ver cuándo el bautizo. No sabemos, queríamos ver si en Taxco", dijo Imelda.

La feliz y guapa abuelita aprovechó su visita a Monterrey para visitar y cargar a su nieto, de hecho compartió una imagen en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Maribel consideró que las mujeres queriendo pueden ser atractivas en todas las épocas que les toca vivir.

"No nos vamos a ver nunca ya de 20 ni 30 ni 40, pero podemos ser muy atractivas", dijo.

"Yo lo que quiero ser es una digna representante de mi edad".