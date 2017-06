Inmigrante hondureño muere bajo custodia de ICE en centro de detención de Adelanto

Un hombre de nacionalidad hondureña falleció la noche del miércoles 31 de mayo mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades migratorias en el centro de detención de Adelanto, convirtiéndose así en la sexta persona fallecida en dicha locación desde octubre del año pasado.

Vicente Maradiega, de 46 años de edad, murió tras sufrir un paro cardiaco.

Su esposa Isabel Juárez dijo a La Prensa que esto pudo ser ocasionado tras ser “obligado” a hacer ejercicio durante el día.

Sin embargo, Virginia Kice, portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE pos sus siglas en ingles), dijo que los detenidos no están obligados a hacer ejercicio y tienen la opción de incluso permanecer en sus unidades de residencia y no salir para nada al patio.

“A los detenidos se les asigna un bloque de tiempo de dos horas cada día durante el cual pueden acceder al patio recreativo si así lo desean. Mientras algunos de los detenidos optan por utilizar este tiempo para jugar algún deporte como el baloncesto, y el futbol, o hacer calistenia, muchos simplemente se sientan a observar”, dijo Kice a La Prensa.

“Otros ni siquiera salen al patio”.

Kice añadió que bajo la política de ICE se emite un comunicado de prensa cada vez que una persona muere bajo custodia; sin embargo, en este caso ICE revelará más información una vez que el protocolo haya sido cumplido.

“No se podrá revelar información alguna hasta que se hayan realizado las notificaciones apropiadas, incluyendo notificación de familiares, representantes consulares, y agencias estatales y locales. En este momento no tengo información adicional”, dijo Kice.

Presión alta

Juárez, residente de North Hollywood, añadió que Maradiega fue diagnosticado con presión alta al arribar al centro de detención de Adelanto y que incluso estaba recibiendo medicamento.

“Es por eso que no entiendo porque lo obligaron a hacer ejercicio. Él les dijo que no podía, que no se sentía bien y aun así lo obligaron”, comentó Juárez. “Mi esposo se sintió asustado cuando llegó a ese centro, su salud deterioró. La última vez que hablé con él lo oí mal”.

Juárez alega que su esposo fue arrestado el 22 de mayo por las autoridades migratorias debido a un caso legal ocurrido hace ocho años.

Al llegar al centro migratorio de Adelanto, Maradiega fue puesto en confinamiento solitario lo que pudo afectar su presión arterial, añadió la viuda de 50 años de edad.

“Mi esposo nunca sufrió del corazón y su salud deterioró desde que arribó a ese centro. A él lo pusieron en una celda solo y alejado de los demás detenidos, lo que seguramente le causó miedo”, dijo Juárez.

“Exigimos respuestas, alguien tiene que aclararnos porque fue obligado a hacer ejercicio”.

Muchas interrogantes

La familia, quien se encuentra conmocionada ante la noticia, tiene más preguntas que respuestas: ¿Qué medicina se le fue recetada? ¿Qué dosis estaba ingiriendo? ¿Por qué fue puesto en confinamiento solitario a sabiendas que su salud estaba delicada?

Juárez dijo que el consulado de Honduras en Los Ángeles se hará cargo del trámite para enviar el cuerpo de su esposo a su natal Honduras. El consulado no pudo ser inmediatamente contacto por La Prensa.

La muerte del hombre pone de nuevo al centro de detención de Adelanto bajo el escrutinio público.

Con esta muerte se registran ya seis personas fallecidas desde octubre del año pasado.

Para comparación, en los 111 centros de detención migratorios del país solo se ha registrado una muerte durante el mismo periodo de tiempo.

Otros fallecidos

A mediados de abril otro inmigrante detenido murió bajo custodia en el centro migratorio de Adelanto, ubicado en la zona desértica del Condado de San Bernardino.

En esa ocasión las autoridades dijeron que Sergio Alonso López había muerto a consecuencias de la cirrosis hepática que sufría desde anos.

A finales de marzo, el centro tuvo que explicar las causas de muerte del inmigrante nicaragüense Osmar Epifanio Gonzalez-Gadba.

Según las autoridades, Gonzalez-Gadba murió en un hospital local en donde se le atendió por heridas recibidas durante un intento de suicidio.

Reportes preliminares indicaron que Gonzalez-Gadba murió de un paro cardiaco como consecuencia de la hinchazón extrema del cerebro, causado a su vez por la asfixia.

“Mis hijos los menores de 15 y 18 años de edad están devastados. Esto pudo evitarse. No tenemos dinero ni para darle una misa ya que el abogado que le saco el dinero al final le dijo que se declarara culpable. Estamos destrozados”, concluyó Juárez.