‘Soñador' graduado de UCLA busca resolver su estatus legal

Es matemático. Sabe de la precisión de los cálculos, pero no podía resolver la ecuación migratoria hasta que la encontró en el matrimonio.

Gerardo Torres, de 28 años, aplicó a DACA la primera vez que estuvo disponible en el año 2012.

“Cuando llegué de Guanajuato tenía apenas 11 meses de edad,” dijo Torres quien no sabía que era indocumentado hasta que estaba en la preparatoria y quería soli-citar la licencia de conducir. “Entonces entendí lo que significaba no tener documentos”, confesó.

Este joven tenía buenas calificaciones, se graduó de la Preparatoria Norte Vista con un promedio estudiantil de 3.96 y quería ir a la universidad.

“Mis consejeros me dijeron que aplicara a becas, pero en ese entonces no podía, terminé en

Riverside City College, sólo por sentir que estaba haciendo algo”, admitió Torres.

En el año 2011 se firmó el Cali-fornia Dream Act, que es la ley que permite a estudiantes extranjeros aplicar por ayuda financiera para sus estudios superiores.

En ese entonces, Torres estaba en la Universidad de California Los Angeles (UCLA, por su sigla en inglés) y en el Club Ideas le ayudaron en ese proceso. Obtuvo un trabajo en la misma universidad, así como su licencia de conducir.

En el 2015 se graduó como matemático.

“Yo quería casarme con mi novia, Mar Martínez-Jiménez, y no sabía qué hacer. Mi prima es pasante en la oficina de la abogada de inmigración, Hadley Bajramovic y me dijo que le preguntara. Sentí alivio cuando hablé con ella y me explicó que sería un caso sencillo, y que esa era la gran ventaja de DACA”.

Permiso de viaje, clave

Según la abogada de inmigración, Hadley Bajramovic, cuando un beneficiario de DACA sale al extranjero viaja con un permiso conocido como ‘Advance Parole’ y entra legalmente al país, “este puede apro-vecharse de la ley 245a, la cual que establece que si una persona con una entrada legal es pedido por un familiar inmediato, como un cónyuge ciudadano de los Estados Unidos, puede ajustar su estatus en los Estados Unidos,” explicó la jurista.

Explicó que el Advance Parole es un permiso que otorga el gobierno de los Estados Unidos el cual permite al solicitante volver a ingresar al país legalmente, y se otorga solo con fines educativos, laborales o humanitarios.

“En mi oficina hemos cambiado el estatus de incontables beneficiarios de DACA a la tarjeta de residente, después de haber viajado al extranjero con el permiso de Advance Parole, ahora están casados con un ciudadano estadounidense”, informó la abogada.

Eso fue precisamente lo que hizo Torres, explicó a las autoridades de inmigración que no tenía seguro médico y que necesitaba ir al dentista en México, porque me resultaba más barato.

“Estamos planeando tener dos bodas, una aquí y otra en Ensenada, de donde es la familia de mi novia,” dijo Torres, quien señaló que conoce a Mar Martínez-Jiménez, también de 28 años, desde la preparatoria y que ella siempre lo ha apoyado.

“Queremos tener una mejor vida y es mucho más difícil cuando no tienes documentos. Ahora estoy pensando obtener una maestría en ingeniería mecánica. En estos momentos, hay unos 10 estados que están presionando al presidente Trump para eliminar DACA. Sólo espero que nuestra historia pueda demostrar cómo nos ha beneficiado a nosotros,” dijo Torres.

Por su parte, la abogada Bajramovic resaltó a los potenciales beneficiarios, que DACA todavía está vigente y también sus beneficios.

Ahora, está a poco de resolver finalmente su ecuación migratoria y vivir legalmente en EEUU.