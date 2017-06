Charlie Massó anda de nuevo solo

MONTERREY.- Enamorado, sin tanta rumba en su vida, Charlie Massó está de regreso en la música para continuar su historia como solista y después de haberle dicho adiós, ahora sí, a Menudo.

"Lo hice durante 15 años (ser Menudo), tuvimos la oportunidad de hacer grandes conciertos en muchos lugares, de ofrecerle a los fans la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo a través de la música, inclusive nosotros de tener la oportunidad de revivir una etapa muy importante", dijo Charlie.

El boricua de 48 años llegó a Monterrey para promocionar su nueva faceta acompañada por su pareja, una actriz y conductora también nacida en Puerto Rico de nombre Marisa Baigés.

Después de dejar claro que su ciclo con Menudo llegó a su fin, Charlie informó que su nuevo sencillo es una balada de su autoría que lleva por título "Yo No Vivo Sin Ti".

"No sé si sigue Menudo, si como proyecto continúe o no. Yo me despedí en el Auditorio Nacional, qué mejor lugar para cerrar un ciclo en compañía de los fans", explicó.

Esta nueva aventura le permite grabar música de su autoría, así que se encuentra muy contento.

El cantante señaló que pasaron años trabajando en este proyecto, y que es el momento preciso porque la industria se perfila para el artista independiente.

"El mercado tiene actitud de recibir a este tipo de artistas independientes. Hay una libertad creativa que no corresponde a intereses corporativos, por llamarlos así", agregó.

Charlie no consideró que sea un trabajo difícil presentarse solo en el escenario.

"Me siento muy cómodo haciéndolo y no siento como que necesite el aval o la ayuda, por llamarlo de una manera, creo que estoy preparado para hacerlo. Son 30 años de carrera", aseguró.

"He trabajado mucho solo. Hice palenques y teatros del pueblo. La ventaja de trabajar solo es que uno mismo define qué hacer. Soy un solista que estaba haciendo una participación en un proyecto vocal".

Charlie estuvo en Menudo, El Reencuentro, de nuevo en Menudo y cerró con la Menudomanía.

"Yo grabé cuatro discos como solista. Aquí (en México) hice teatro, cine y telenovelas", recordó.

Con 48 años de vida y 34 de carrera en el medio artístico, declaró que es momento para retomar el camino de manera solitaria.

Durante la charla, estuvo presente su pareja, quien afirmó que no es celosa pese a que Charlie tiene muchas admiradoras, al contrario, reveló que es el boricua quien no puede ver las escenas de amor que ella hace cuando actúa.

"Es lo más bonito de la carrera, que los fans te quieran. Siempre le digo a Charlie que es bendecido, porque fue parte de la época dorada de Menudo", indicó Marisa.

Enamorado, con una imagen delgada, sin tantas desveladas ni parrandas, Charlie deja claro que estar vigente 30 años después de haber empezado su carrera, para él es motivo de satisfacción.