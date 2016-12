Los momentos del deporte en 2016

El deporte en 2016 estuvo marcado por sorpresas, la tragedia y el final de largas sequías.

Desde los Warriors de Golden State, que derrocharon una ventaja de 3-1 en la serie final de la NBA, hasta el pequeño club Leicester City, que ganó la Liga Premier a pesar de tener todas las probabilidades en contra, 2016 fue un año pródigo en sorpresas en estadios y arenas del mundo.

Hasta los Cachorros de Chicago ganaron la Serie Mundial de béisbol por primera vez en 108 años.

A la vez, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Mónica Puig y Juan Martín Del Potro fueron protagonistas de historias de perseverancia que terminaron en memorables victorias.

Estos fueron los momentos más destacados de 2016.

La Copa América Centenario fue un torneo inventado para celebrar los 100 años de la Confederación Sudamericana. Pero pervertido desde su gestación. Podría decirse que las maquinaciones alrededor del torneo acabaron de colmar el vaso para reventar los esquemas de sobornos que se habían entronizado en los estamentos regionales de la FIFA.

Luego de una caravana de tres semanas en Estados Unidos, todo culminó con el mismo campeón del año previo en la edición "clásica" del torneo, cuando la anfitriona Chile venció a Argentina en una definición por penales. La misma película: tras un 0-0, victoria chilena desde los 12 pasos. Lionel Messi se quedaba sin el ansiado primer título con su selección tras perder una cuarta final. Messi falló el primer penal y anunció su renuncia al equipo. Aunque dio marcha atrás poco después, el episodio reflejó la debacle del fútbol argentino, sin fondos y con su máximo ente intervenido por la FIFA.

Lloraba a lágrima suelta sobre la cancha del Stade de France, con una polilla posada en su rostro. Tenía que retirarse del partido en camilla por una lesión en la rodilla izquierda. No podía creérselo. Apenas 24 minutos transcurridos de la final de la Eurocopa y el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, quedaba fuera de combate.

Pero ese instante fue fundamental en el envite ante Francia. Pese a perder a su talismán, Portugal no bajó los brazos, aguantó el asedio de los anfitriones y llevó la definición a una prórroga. Ahí, con Cristiano arengando desde un costado, los lusos aturdieron a Francia con un gol a los 109 minutos, anotado por el menos esperado de los actores. Eder, un delantero que solo había anotado tres tantos en 28 partidos con la selección. Portugal emergía con su primer gran campeonato y Cristiano añadía el título pendiente con su selección en su palmarés, algo que su archirrival Messi sigue en espera.

La Borinqueña - el himno de Puerto Rico - sonaba por primera vez en unos Juegos Olímpicos. En 68 años, ningún atleta puertorriqueño había logrado subirse a lo más alto del podio. Y esa gesta la debe a la fe ciega de la tenista Mónica Puig, una impensada campeona.

Su trayectoria no intimidaba en lo absoluto. Total, era entonces la número 34 del mundo, no había vencido a una jugadora del Top 10 durante la temporada y lo más lejos que había avanzado en un Grand Slam fue la cuarta ronda de Wimbledon tres años antes. Pero en Río venció a tres campeonas de las grandes citas: Garbiñe Muguruza (tercera ronda), Petra Kvitova (semifinales) y Angelique Kerber (final), quien cerró al año al frente del ranking. "Tengo el fuego boricua dentro de mí", explicó.

El bicampeonato de los Warriors - ganadores de 73 juegos en la temporada regular, una nueva marca en la NBA- parecía consumado: arriba 3-1 frente a los Cavaliers. En la historia de la NBA, ningún equipo había logrado voltear semejante coyuntura adversa en una serie final. LeBron James se cargó encima a un equipo que había cambiado de entrenador a mitad de temporada, convirtiendo a los Cavs en la primera franquicia profesional de Cleveland en ganar un título desde los Browns de la NFL en 1964.

James había regresado a Cleveland en 2014 con la promesa de lograr ese título y la sensacional remontada ante Golden State -anotando 41 puntos tanto en el quinto como el sexto partido - marca la apoteosis de la carrera de uno de los mejores de todos los tiempos.

No fue el primer título de los Cachorros de Chicago, pero sí que lo pareció. Los entrañables perdedores del béisbol eran los favoritos al formar un equipo poderoso que encabezó las ligas mayores con un récord de 103-59. Pero por tratarse de los Cachorros, tenían que sufrir hasta el final. Quedaron en desventaja de 3-1 frente a los Indios de Cleveland. Pero al igual que los Cavaliers, Chicago reaccionó y ganó tres partidos seguidos, dos de ellos como visitante. El séptimo fue un clásico que servirá de vara para medir a todas las futuras ediciones del Clásico de Otoño: los Cachorros ganaron 8-7 en 10 entradas apasionantes, demoradas por la lluvia. "Lo logramos", dijo el primera base Anthony Rizzo. "No puedo creerlo".

Si lo anterior parece increíble, vea a Leicester City, el campeón más improbable de la historia de cualquiera de los deportes de masas. Al comenzar la temporada, las apuestas les daban probabilidades de 5.000 a uno en contra, lo que parecía justo para un equipo que jugaba en segunda división hace dos años y evitó el descenso por poco en 2015. Pero Leicester City, con una nómina que costó una baratija en comparación con los grandes de la Premier, obtuvo su primer título en 132 años de historia. "Nadie nos creía capaces de hacerlo", dijo el capitán Wes Morgan, "pero aquí estamos".

Michael Phelps quería coronar su carrera con un último destello de gloria. Entonces le tocó competir con un chico de 21 años de Singapur que siempre tuvo como ídolo al deportista con más medallas de la historia olímpica. Joseph Schooling ganó la primera presea de oro para su país con un triunfo inesperado en los 100 metros mariposa. Phelps ganó la medalla de plata que se sumó a sus cinco doradas en lo que nuevamente se llamó sus últimos Juegos Olímpicos. No fue la única estrella que tropezó en Río: Kei Walsh no ganó el oro en voleibol de playa por primera vez; Serena y Venus Williams perdieron en dobles olímpicos también por primera vez y el fútbol femenino estadounidense no obtuvo medalla alguna, además de quedar como malas perdedoras gracias a Hope Solo.

La derrota olímpica no fue la más decepcionante para Serena Williams, quien cayó ante la alemana Angelique Kerber en la final. Williams ganó Wimbledon para igualar el récord de Steffi Graf de 22 títulos de grand slam. Entre los hombres la sorpresa la dio Sam Querrey al vencer al doble campeón defensor de Wimbledon Novak Djokovic en la tercera ronda para poner fin a su racha de 30 triunfos en torneos de Grand Slam.

Islandia, un país de 300.000 habitantes, no era rival para la poderosa Inglaterra en la Eurocopa. Pero el equipo, en su primer torneo de elite, superó una desventaja inicial y ganó 2-1. Fue una de las derrotas más humillantes de la historia de Inglaterra, y su técnico Roy Hodgson renunció inmediatamente después.

De jugar en la cuarta división de Brasil hace una década, Chapecoense acudía eufórico para su máxima prueba, la de poder disputar su primera final internacional, ante Atlético Nacional por la Copa Sudamericana. El modesto club de una ciudad industrial en el sur de Brasil no llegó a su destino, luego que el avión chárter que les trasladaba a Medellín, se estrelló de noche en una ladera cerca del aeropuerto de la ciudad colombiana.

Iban 77 personas a bordo, sólo seis sobrevivieron, incluyendo tres jugadores. Una tragedia devastadora para la que había sido una conmovedora historia de éxito en un fútbol brasileño que en tiempos recientes ha sido salpicado por la corrupción y malos resultados. Más doloroso es que el siniestro pudo haber sido causado porque el avión no cargaba suficiente combustible.