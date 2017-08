Maria Sharapova levanta polémica por invitación al US Open

NUEVA YORK, EU- La tenista rusa Maria Sharapova es el centro del debate en el Abierto de Estados Unidos.

Luego de una suspensión de 15 meses por dopaje, Sharapova recibió una invitación al US Open, contrario a la negativa de los restantes torneos del Grand Slam.

Uno de sus patrocinadores más fuertes, Nike, habita en Estados Unidos, algo similar a lo que ocurrió con otra invitación que recibió, la del torneo de Stuttgart, casa de Porsche.

¿Es Sharapova más figura de mercadotecnia que tenista?

"Creo que hoy en día todos los jugadores combinan ambas (patrocinios y competitividad deportiva) se protegen con un sponsor, y no todo es por marca, porque, si no tienes un buen juego, no tienes la posibilidades de tener esos beneficios", apunto Julio Bolívar, aficionado venezolano.

Hay quien tiene una opinión más severa.

"Ella es muy buena en la comercialización y para manejar su trabajo, pero no le hubieran dado un wild card ni de broma", externó Franco, un aficionado italiano.

Expertos de ESPN, como Eduardo Varela y Nicolás Pereira, detectan una maquinaria que protege la imagen de Sharapova desde que arrojó el dopaje.

"Me parece que el US Open no hizo lo correcto al darle una entrada (wild card) a Maria, no estoy de acuerdo, a pesar de que los fans son los que te cargan", apuntó Pereira.

"Por eso, cuando tuvo problemas, inmediatamente contrataron a una firma de imagen y ¿qué fue lo que posteó?, si te vas para atrás, en su Instagram puso: ella entrenando. No se habló de nada mas", añadió el ex tenista.

Varela ve más accesible a la rusa luego de su sanción.

"Sharapova nada más te da una entrevista en torneos Grandes, para la televisión, es muy especial, no digo que esté bien o mal", aclaró Varela, "Roger Federer te da, gane o pierda, Rafa (Nadal) igual, (Novak) Djokovic igual. Maria es muy difícil, ¡ah!, pero cuando dio positivo empezó a dar otra cara".