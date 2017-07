¡Santa Teresa! ¿Qué cumbia es esa?... llegó la Diosa

Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, mejor conocida como Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’, promete un carnaval durante una gira que realiza por los Estados Unidos y que tendrá escala en distintas ciudades del país como Chicago, Dallas y Houston.

En California, actuará el 6 de julio en Anaheim, el 7 en Riverside y el 8 en Los Ángeles. Espera que su cuerpo aguante.

“No he parado en 35 años y no he tenido vacaciones. Sabes que el escenario es como un vicio porque si no estás en él, te sientes que algo anda mal”, señala esta colombiana que inició su carrera artística a una edad temprana, más bien por necesidad que por gusto.

La muerte de su padre cuando ella tenía 14 años, le obligó a tener que apoyar a su familia. Se metió en ventas y a desarrollar otros oficios, pero lo que más la apasionaba era el estar arriba del escenario y que la gente le gustase su voz.

Empezó a grabar “jingles” para la radio en los estudios de Discos Fuentes donde conoció al productor de La Sonora Dinamita, quien fue el que le diera el apelativo de la ‘Diosa de la Cumbia’, la escuchó y dijo que quería su voz para el grupo musical.

Con la Sonora Dinamita es que se dio a conocer en el extranjero, especialmente en México. Así, grabó canciones que le permitieron darse a conocer a nivel internacional.

Fueron años de mucho trabajo. Luego decidió que quería ir en busca de su propia suerte como vocalista solista, separándose del grupo.

A través de 35 años de trayectoria, sus melodías se han ido adaptando a lo que más pide su público.

Siendo nacida en Medellín, Colombia, Margarita se considera mexicana de corazón. “Amo a este país”, afirma durante una entrevista telefónica desde la Ciudad de México, donde vive actualmente, comparándolo a alguien que te abre la puerta, te deja crecer, enamorarte y hacer tu vida.