Otorgan premio Othli a Marco Robles, director en Cárdenas Markets

El nombre de Marco Robles se asocia a Cárdenas Markets, donde ejerce el cargo de director de asuntos públicos, pero lo que le valió ser reconocido con un Premio Othli fue su trayectoria de más de una década de servicio, incluso en el sector público.

“Es un honor que se me haya considerado para este galardón. Uno hace el trabajo… no con el interés de recibir algún reconocimiento. Tengo un empeño de servir y apoyar a la comunidad desde que estaba en el concilio de Pomona,” dijo.

Robles sirvió como concejal y vice alcalde entre 1993 hasta el 2006.

Considera que allí encabezó un cambio en el liderazgo político, en una ciudad donde ahora hay más representantes de origen latino.

Al preguntarle si extraña la política, río y respondió que “sinceramente la razón por la que me postulé a esa posición fue mi interés a servir a la comunidad. La política en ese entonces fue el vehículo para desarrollar oportunidades,” dijo.

Estos tiempos

“Estamos pasando por un proceso bastante doloroso y difícil, sobre todo para los jóvenes a quienes se les ha quitado el piso. El presidente anterior les había dado cierta estabilidad” dijo Robles refiriéndose a los ‘dreamers’.

Considera que esto es sólo un proceso político que ha tenido un impacto en el liderazgo empresarial, que cree le ha dado a conocer al presidente que esos soñadores son personas dedicadas y comprometidas con el desarrollo económico del país.

Cárdenas mencionó que recientemente estuvo entre un grupo que recibió a estudiantes que estuvieron en un intercambio en México.

“Es triste que muchos por primera vez conocen a un país que no es como no los presentan tantas veces, que hasta nosotros mismos lo creemos. Nos da bastante tristeza mirar cómo estamos capturados en esa posición. Yo creo que es nuestra responsabilidad tomar parte y contribuir con nuestro granito de arena,”.

Abriendo caminos

Ohtli es una palabra Náhuatl que se traduce como Camino, en este caso, significa "El que abre brecha o camino", es decir, aquellos que han dedicado gran parte de su vida y de sus esfuerzos al bienestar de la comunidad mexicana en el exterior, abriendo caminos y oportunidades.

“El reconocimiento Ohtli se entrega por parte del gobierno mexicano y consiste en una medalla de plata y un diploma. La medalla presenta a un Dios Azteca que tiene un machete y corta el pasto,” dijo Salomón Rosas Ramírez, cónsul de México en San Bernardino.

Robles calificó de honor ser parte de una cadena de líderes que han sido reconocidos previamente, como el profesor Enrique Murillo, el presidente universitario, Tomás Morales y los esposos Ayala de Perris.

Más allá

“La familia Cárdenas me permitió desarrollar esfuerzos más drásticos. Tal vez el camino que Dios me presentó ahora es mucho más amplio. El impacto ya no sería sólo en una ciudad,” expresó.

Robles ha logrado implementar eventos a beneficio de los latinos, por ejemplo, registrar a votantes en esta cadena de 35 tiendas.

Otro de los proyectos que lideró junto a la organización estatal Campeones del Cambio, fue impulsar el consumo de frutas y verduras entre sus clientes. Además Cárdenas Market ofrecen becas educativas.

Robles también pertenece a la junta directiva de Inlad Empire Economic Parthership, organización que discute aspectos de falta de empleos, educación y liderazgo en la región.

“Con mucho entusiasmo se miran los beneficios que hemos logrado,” señaló.

Su padre, de origen mexicano, nació en Los Angeles. Al igual que su madre sus raíces se remontan a Guanajuato.

Marco Robles vivió sus primeros 9 años en una localidad fronteriza mexicana denominada el Kilómetro 57, ubicada entre Mexicali y Sonora. Luego la familia se vino al Este de Los Angeles. Marco Robles es el menor de una familia de 9 hermanos.