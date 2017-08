Carlos Salcedo suma un traductor de cabecera en Alemania

Marco Fabián se convirtió no solo en el marco de referencia de Carlos Salcedo en la Liga de Alemania, también es su traductor.

En entrevista para el sitio de la Bundesliga, Salcedo explicó lo importante que es el mediocampista en su día a día desde que ambos comparten vestidor en el Eintracht Frankfurt

"Me ayuda mucho que Marco hable alemán, porque es un soporte cuando la gente no me entiende.

"Frankfurt es una ciudad chica, pero que lo tiene todo. El río o pasar por la puerta del banco central, es impresionante. Hay restaurantes de todo el mundo, y tenemos algunos mexicanos muy buenos", dijo Salcedo.

Pero también en lo deportivo Fabián tuvo algo que ver en la llegada del ex de la Fiorentina con las "Águilas".

"Estábamos en México, entrenando con la Selección, y le dije a Marco que tenía esta posibilidad. Le pregunté sobre el equipo, la ciudad, todo", explicó Salcedo.

Marco reconoció que su compatriota deberá hacer un esfuerzo rápido por adaptarse a la Bundesliga y, sobre todo, para llenarle el ojo al DT, Niko Kovac, quien no es fácil de convencer.

Perdería Fabián inicio de temporada

El mexicano Marco Fabián se perdería el inicio de la temporada 2017-18 con el Eintracht Frankfurt por una lesión.

El mediocampista tiene problemas en las rodillas y difícilmente estará el sábado en el cotejo ante TUS Erndtebrück por la primera ronda de la Copa alemana.

"Tiene dificultades con la rodilla, participó en dos sesiones de entrenamiento y luego empezaron los problemas", reveló su técnico Niko Kovac.

"No tuvo problemas en sus tres semanas con la Selección, o al menos no me informó de ellos. Tal vez ya tenía problemas pero pasó, y ahora se da cuenta de que no es posible, no lo sé".

De hecho, Fabián no vio acción el sábado en el amistoso ante el Betis, en Wiesbaden, Alemania, pues se quedó en tribuna junto a su compatriota Carlos Salcedo quien se recupera de una lesión en el hombro izquierdo.

Las Águilas debutan en la Bundesliga hasta el domingo 20 de agosto ante el Friburgo.