Residentes se congregaron para enviar un mensaje de amor y solidaridad por tragedia en Virginia

Aun consternados ante los violentos incidentes ocurridos durante una marcha de supremacistas blancos en el estado de Virginia, que dejó como saldo a tres personas muertas y más de 20 heridos, residentes locales se congregaron en el centro de Riverside la tarde del sábado y el domingo pasado, para enviar un mensaje de amor y solidaridad.

Con frases positivas escritas en el piso con gises de colores, tales como “Ayer queríamos estar seguros, hoy exigimos justicia", “Unidad”, y “El amor triunfa sobre el odio”, entre otros, un pequeño pero solidario grupo de personas manifestó su inquietud ante la inestabilidad que se vive en el país.

Giselle O’reilly, maestra de historia en una escuela primaria de Riverside, dejó su cómodo hogar y acudió a la improvisada manifestación en donde dijo sentirse triste por la forma de pensar de muchas personas. El sentimiento nacionalista y el racismo no deben tener cabida en el mundo, añadió O’reilly.

“Y siempre que exista el odio yo estaré luchando en contra de él. No podemos permitir que una célula de odio se divida, debemos atacarla de inmediato. Nos toca a nosotros ahora luchar por la igualdad y justicia social”, comentó la maestra oriunda de Canadá.

O’reilly agregó que desde hace años sus estudiantes le han contado testimonios de acoso y discriminación por parte de las autoridades—acoso que ella no sufre por el hecho de tener una piel blanca—. Dijo que eso la ha motivado a participar en grandes manifestaciones.

“El racismo siempre ha existido, nosotros los de piel blanca no lo sufrimos, pero el racismo está allí. Estuvo dormido por mucho tiempo pero ahora con el presidente que parece simpatizar con grupos nacionalistas, el racismo ha florecido otra vez. Pero no durará mucho, nosotros lo erradicaremos”, dijo.

Acompañado de su familia y portando un cartel que leía “Nunca Más”, y con una tacha sobre una suástica, Nick Rivas, residente de Moreno Valley, dijo que no permitirá que nadie ni nada le quite a la sociedad los derechos que se han ganado a pulso y con sangre de mucha gente. Rivas le envió además un mensaje a los neo-nazis, y nacionalistas: ustedes no vencerán.

“El amor derrotará al odio. Lo que vimos en Virginia nos debe motivar a todos a luchar para retener los derechos que tenemos. Responsabilizó directamente al presidente Trump por los actos vandálicos y el acto terrorista cometido en Virginia”, dijo Rivas.

El padre de familia de tres niñas, se refirió al incidente en el que un hombre perteneciente al movimiento Alt-Right, condujo su vehículo en contra de un grupo de personas que marchaba en contra del racismo.

El hombre identificado como James Alex Fields Jr., de 20 años de edad, causó la muerte de una mujer identificada como Heather Heyer, de 32 años de edad. El lunes 14 de agosto, las autoridades le negaron la fianza a Fields, quien fue acusado con asesinato de segundo grado y tres cargos por causar daño físico a personas así como intento de abandonar la escena del crimen.

Otras dos personas, identificadas como H. Jay Cullen, de 48 años de edad, y Berke Bates, de 41 años de edad, ambos oficiales del departamento de policía del estado de Virginia, murieron cuando el helicóptero en que viajaban mientras respondían a los hechos violentos, se desplomó.

El domingo 13 de agosto, decenas de personas se reunieron frente al Ayuntamiento de la ciudad de Riverside, para rendir tributo a la memoria de Heyer, a quien catalogaron como una heroína y mártir por morir defendiendo sus ideales. También rindieron tributo a la memoria de los oficiales caídos en el cumplimiento de su deber.

Vigilias similares se llevaron a cabo el domingo pasado en Temecula y Redlands, en la región de Inland Empire.

Legisladores de ambos partidos le exigieron al presidente Trump que catalogara el horrendo incidente como un acto de terrorismo doméstico. Trump se ha negado.

El sábado, Trump responsabilizó a varias partes de los hechos, comentario que generó más animosidad en la nación. El lunes pasado, Trump condenó a los grupos nacionalistas pero se negó a catalogar el incidente como terrorismo doméstico.

Alex Sánchez, activista local, hizo un llamado a unión, y recordó a los presentes que cualquier persona que luche por sus ideales pudo ser víctima del odio y racismo. Sánchez reiteró que a pesar de que el odio existe y el racismo parece tener un segundo aire, el amor vencerá.