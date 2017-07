Diego Armando Maradona respalda uso de vídeo para el arbitraje

El ex astro del fútbol mundial Diego Maradona respaldó el uso de la asistencia de video para el arbitraje (VAR), y reconoció que si este tipo de dispositivos hubieran sido utilizados hace tres décadas su recordado gol con la mano ante Inglaterra en el Mundial de 1986 no habría sido convalidado.

Maradona llevó a Argentina a ganar el Mundial de 1986 con una soberbia actuación, que incluyó el doblete en la victoria 2-1 sobre Inglaterra en cuartos de final. Ese partido pasó a la

historia por su gol con la mano, al que catalogó como "la mano de Dios" y por el otro tanto, en el que dejó en el camino a medio equipo rival. "El fútbol no se puede quedar atrás", dijo Maradona sobre el uso de la tecnología en una entrevista con el sitio web de la FIFA (www.fifa.com). "Si la tecnología avanza como avanza, si todos los deportes la utilizan, ¿cómo no vamos a considerarlo para el fútbol?". "Me puse a pensar y, claro, con tecnología ese gol no habría contado, no lo habrían convalidado", sostuvo sobre la controvertida conquista ante Inglaterra.

El ex capitán y entrenador de Argentina, locuaz como siempre, recordó una jugada que, tecnología de por medio, podría haber cambiado la suerte de la "albiceleste" en otro torneo.

"Te digo más: en el Mundial de 1990 también usé la mano contra la Unión Soviética para despejar una pelota en la línea nuestra. En aquel momento el árbitro tampoco la vio, ¡tuvimos suerte! Pero en aquella época no había posibilidad de usar la

tecnología, hoy es otra historia", remarcó.

La FIFA ha probado en la tecnología VAR en varios torneos antes del Mundial de Rusia 2018, entre ellos la reciente Copa Confederaciones que ganó Alemania. La entidad reconoció hace poco que el sistema todavía necesita algunas mejoras.

El VAR involucra a dos asistentes de video que siguen las acciones de los partidos por televisión y le avisan al árbitro de algún error que pueda haber cometido.